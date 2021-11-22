Yapay zeka destekli yalan makinesi geliştirildi

Bilim insanları, geleneksel dedektörlerden çok daha iyi sonuç veren, yapay zeka destekli bir yalan makinesi icat etti.

İsrail'deki Tel Aviv Üniversitesi'nden araştırmacıların geliştirdiği cihaz, insanın yüz ifadelerindeki kalıpları makine öğrenmesi yoluyla tanıyan yapay zeka sistemine dayanıyor.

Yüz kaslarındaki istemsiz, küçük titreşimlere ve beyindeki sinir hücrelerine odaklanan dedektör yüzde 73 oranında doğruluk payıyla yalanı tespit edebiliyor.

Araştırma ekibinden davranışsal sinirbilimci Dino Levy icadı, "Mükemmel değil, ama mevcut teknolojilerden çok daha iyi" diye niteledi.

Poligraf diye bilinen ve yaygın kullanılan yalan dedektörü teknolojisi kalp hızı, kan basıncı ve solunum hızı gibi fizyolojik tepkilere dayanıyor. Öte yandan bunlar, insanların baskı altında kontrol etmeyi öğrenebileceği işlevler.

Ancak araştırmacılara göre giyilebilir elektrotlar yardımıyla çalışan yeni cihaz yüzdeki istemsiz, kontrol edilemeyen mikro ifadeleri okuyor. Bu ifadeler yalnızca bir an için beliriyor ve 40 ila 60 milisaniye sonra kayboluyor.

48 gönüllünün yüz kaslarının hareketlerini ölçen araştırmacılar, yalan söyleyen kişilerin yüzlerinde iki tür mikro tepki görüldüğünü kaydetti. Bazı kişilerde yanak kaslarının, bazı kişilerde ise kaş bölgesindeki kasların seğirmesi, yalan söylendiğini açığa vuran etkenlerdi.

Kaslardaki bu seğirmeler, kişilerin yüzünün modelini kameralar aracılığıyla çıkaran yapay zeka sistemi tarafından yakalanıyordu.

Hakemli bilimsel dergi Brain and Behavior'da yayımlanan araştırmanın ortak yazarı Levy, şu açıklamalarda bulundu:

Umudumuz, geliştirme aşaması ve kapsamlı testlerden sonra bunun mevcut yalan makinesi testlerine ciddi bir alternatif sunabilmesi.