Yemen'de hükümet güçleri ile El Kaide milisleri arasında çatışma çıktı

Yemen'in doğusundaki Hadramevt ilinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli hükümet güçleri ile terör örgütü El-Kaide militanları arasında çıkan çatışmalarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Yemenli bir hükümet yetkilisinden alınan bilgiye göre, El-Kaide milisleri Hadramevt'e bağlı Davan ilçesinde yer alan Biddakarargahına saldırı düzenledi.

Saldırının ardından, Yemen ordusu 2. Bölgeye bağlı Hadramevt Seçkinler Birliği ile El-Kaide milisleri arasında karşılıklı çatışma çıktığı, 2 askerin hafif yaralandığı ifade edildi.

Füze ve ağır silahların kullanıldığı çatışmada, terör örgütü saflarında ise ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Yemen ordusunun El-Kaide'yle mücadele kapsamında dün, Davan ile Ed-Dalia arasındaki bağlantı hattındaki patlayıcıların Hadramevt Birliği tarafından imha edildiği kaydedilmişti.

Yemen ordusu, El Kaide örgütünün bölgedeki faaliyetlerinin artmasının ardından geçen mayıs ayında, Davan ilçesinde olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan etmiş, bölgedeki askeri güçleri BAE destekli Hadramevt Seçkinler Birliği'yle takviye etmişti.

Hadramevt sakinlerinin katılımıyla 2015'te kurulan ve BAE tarafından desteklenen bu birlik, koalisyon güçlerinin kamplarında eğitim görmüştü.

Ülkenin doğusundaki Şebve ilinin Es-Said ilçesinde de BAE destekli Şebveniye Seçkinler Birliğinin yayılmaya başladığı belirtildi.

Yerel yetkililerden alınan bilgiye göre, Şebveniye Birliği, El-Kaide'nin kalesi olarak bilinen Said ilçesinde güvenliğin sağlanması amacıyla kontrol noktaları başta olmak üzere bölgede büyük ölçüde konuşlandı.

BAE Silahlı Kuvvetleri daha önce yaptığı açıklamada, Şebve sakinlerinden oluşan Şebveniye Birliği'nin askeri eğitiminin kendileri tarafından verildiğini kaydetmişti.