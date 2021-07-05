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Yeni Zelanda'da 112 yılın en sıcak haziran ayı yaşandı

Yeni Zelanda’da hava durumu kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1909'dan bu yana en sıcak haziran ayı yaşandı.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 14:13
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Yeni Zelanda'da 112 yılın en sıcak haziran ayı yaşandı

Ulusal Su ve Atmosfer Araştırmaları Enstitüsü’nde görevli iklim bilimci Gregor Macara, ülkede görülen sıcaklık artışına ılıman kuzey rüzgarlarının ve okyanus sıcaklıklarının yol açtığını söyledi.

Güney Yarım Küre'de bulunan ve kış mevsimini yaşayan ülkede, haziran ayı ortalama sıcaklığı 10,6 santigrat derece olarak kaydedildi.

Yeni Zelanda, kayıtların tutulmaya başlandığı 1909 yılından bu yana en sıcak haziran ayını yaşadı.

Rakamların, son 30 yılda haziran ayı için kaydedilen ortalama sıcaklıkların 2 derece üzerinde olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme: 05.07.2021 16:27
Anahtar Kelimeler:
Yeni ZelandaEn Sıcak Haziran Ayı
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