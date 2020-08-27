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Yunanistan Parlamentosu, İtalya ile imzalanan deniz yetki anlaşmasını onayladı

Yunanistan Parlamentosu, İtalya ile İyon Denizi için imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasını onayladı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 09:20
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Yunanistan Parlamentosu, İtalya ile imzalanan deniz yetki anlaşmasını onayladı

Yunanistan Parlamentosu, İtalya ile İyon Denizi için imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasını onayladı.

Parlamentoda yapılan oylamada, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi, ana muhalefette bulunan Syriza ve Değişim Hareketi Partisinin “evet” oyu verdiği anlaşmaya, Yunanistan Komünist Partisi, Yunan Çözümü Partisi ve Mera25 Partisi ise “hayır” oyu verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, parlamentoda yaptığı konuşmada, İyon Denizi’nden sonra Girit Adası’nın güneyinde de kara sularını 6 deniz milinden 12 deniz miline genişletme konusunu incelemeye aldıklarını belirtti.

Yunanistan’ın Mısır ile imzaladığı ve Türkiye’nin yok hükmünde saydığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma ise bugün oylamaya sunulacak.

Anahtar Kelimeler:
YunanistanItalya
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