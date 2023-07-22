Bulletin of the American Meteorological Society'de 1 Haziran'da yayımlanan araştırmada, bilim insanları uydu verilerini inceleyerek Güneş ışınımlarını hesapladı.

Güneş ışınımı, Güneş'in çekirdeğindeki füzyon süreciyle açığa çıkan elektromanyetik radyasyon enerjisini ifade ediyor.

Çalışmada Güneş ışınımlarının, Güney Amerika'da yer alan Atacama Çölü'ndeki Altiplano'da en yoğun seviyeye ulaştığı belirlendi.

Büyük bir kısmı Bolivya'da yer alan Altiplano, Peru ve Şili'ye kadar uzanıyor.

Bilim insanları, Altiplano'nun Şili tarafında kalan bölümündeki Chajnantor platosunda, metrekare başına 2 bin 177 wattlık Güneş ışınımı enerjisi olduğunu hesapladı. Araştırmacılar, atmosferin en üst katmanına metrekare başına 1360 wattlık enerji geldiğine işaret ederek, Altiplano'daki miktarın bundan da fazla olduğuna dikkat çekti.

"Yazın Venüs'te olsanız maruz kalacağınız radyasyona eşdeğer"

Çalışmanın yazarlarından Raul Cordero, "Bu aslında yazın Venüs'te olsanız maruz kalacağınız radyasyona eşdeğer" dedi.

Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nden akademisyen, Venüs'ün Dünya'ya kıyasla Güneş'e yüzde 28 oranında daha yakın olduğunu hatırlatarak, Altiplano'daki durumu "inanılmaz" diye niteledi.

Cordero, dünyanın en yüksek ikinci platosundaki radyasyon seviyesine dair "Bu kadar yüksek radyasyon tehlikesine maruz kalıyorsanız cildinizi korumanız gerekli" dedi.

Bulutlar bölgeye gelen Güneş enerjisini yüzde 80 oranında artırıyor

Bilim insanları, Şili'deki Llano de Chajnantor Rasathanesi'nden topladıkları verilerlere radyasyon seviyelerinin neden bu kadar yüksek olduğunu da tespit etti.

Araştırmada, 5 bin metre yükseklikteki bu bölgenin üzerindeki ince ve yüksek irtifadaki bulutların, adeta bir büyüteç etkisiyle yüzeye yansıyan ışınımın yoğunluğunu artırdığı belirlendi.

Bulutların, bölgeye gelen Güneş enerjisini yüzde 80 oranında artırdığına dikkat çekildi. Söz konusu bulut oluşumlarının Güney Yarımküre'de yaz mevsiminin yaşandığı ocak ve şubatta yoğun şekilde görüldüğü belirtildi.