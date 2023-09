Becs Lewis ve Will Montgomery çifti bebeklerinin doğumuyla macera tutkularını gerçeğe dönüştürmek istedi. İşlerinden doğum izni alan çift Yeni Zelanda'nın Queenstown kentindeki evlerinden yola çıkan aile, tüm Avrupa'yı dolaşmayı hedefledi. Şimdiden 23 ülkeyi görmeyi başardıklarını ve hedeflerinin 25 ülke olduğunu dile getiren Becs, “Bebekle seyahat edebileceğin hiç aklıma gelmemişti. Çok gerçekçi görünmüyordu ama o kadar da zor değil” dedi.

HER ANLARINI KAYDEDİYORLAR

Atlas’ın her özel anını kaydettiklerini dile getiren Becs, “Büyümesinin her parçasını görebildik. Sadece üçümüzün olduğu bir seyahat muhteşem. Bebekliğinden itibaren her dönüm noktasını kaydettik. İsviçre’deyken emeklemeyi öğrendi, Norveç’te ilk dişini çıkarttı ve Fransa’da katı gıdalar yemeye başladı. İtalya, San Marino, İsviçre, Lihtenştayn, Slovenya, Hırvatistan, Avusturya, Çekya, Danimarka ve Norveç'i de ziyaret ettik” diye konuştu.