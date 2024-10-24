TasteAtlas tarafından paylaşılan dünyanın en iyi kuruyemişi listesinde Türkiye'den Antep Fıstığı girdi.

2024 en iyi 10 kuruyemiş listesinde birinci sırada tadı ve aroması ile ünlü Suriye'den getirilerek Yunanistan'da 1800'lü yıllarda yetiştirilmeye başlanan fystiki aeginas yer aldı. Listeye ikinci sıradan ise Türkiye'nin ünlü kuruyemişi Antep Fıstığı girdi. Sıralamada üçüncü sıra ise pahalılığı ile bilinen pistacchio verde di bronte fıstığının oldu.

Listenin diğer kuruyemişleri şöyle sıralandı:

4. Almendra de Mallorca

5.Macadamia

6.Marconas

7.Mandorle de Sicilia

8.Castanha da Terra Fria

9.Fystiki Megaron

10. Kelifoto Fystiki fthiotidas