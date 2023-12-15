Londra merkezli araştırma şirketi Euromonitor International, 2023'ün 'En iyi 100 Şehir Endeksi'ni açıkladı. Listeye göre Fransa'nın başkenti Paris, üçüncü defa listenin başında yer alırken, Avrupa'da ilk 10'da 7 şehir, ilk 100 de ise 63 şehir ile endekse ön sırada yer aldı.

Liste oluşturulurken 6 temel kategoride 55 farklı ölçüt kullanıldı. Ölçütler arasında ekonomik ve ticari performans, turizm performansı, altyapı, politika ve çekicilik, sağlık ve güvenlik ile sürdürülebilirlik yer alıyor.

Türkiye'den hangi şehirler seçildi?

Listede Türkiye'den üç il yer aldı. Bunlar, İstanbul, Antalya ve Muğla olarak sıralanırken, İstanbul listede 23'üncü, Antalya 57'inci, Muğla ise 93'ü sıraya konuldu. Buna ek olarak İstanbul, 20.2 milyon uluslararası varışla dünyanın en popüler yabancı destinasyonu olarak tanımlandı.

Listede öne çıkan şehirler hangileri?

Sıralamada en iyi 20 şehir şöyle sıralandı:

1. Paris, Fransa

2. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

3. Madrid, İspanya

4. Tokyo, Japonya

5. Amsterdam, Hollanda

6. Berlin, Almanya

7. Roma, İtalya

8. New York, ABD

9. Barcelona, İspanya

10. Londra, Birleşik Krallık

11. Singapur

12. Münih, Almanya

13. Milan, İtalya

14. Seul, Güney Kore

15. Dublin, İrlanda

16. Osaka, Japonya

17. Hong Kong, Çin

18. Viyana, Avusturya

19. Los Angeles, ABD

20. Lizbon, Portekiz