2025’in ilk 5 ayında gayrimenkul sektöründe çarpıcı bir kırılma yaşandı. Türk vatandaşları yurt dışından 793 konut satın alarak, ilk kez yabancıların Türkiye’de aldığı konut sayısını geride bıraktı. Aynı dönemde, yabancılar Türkiye’den 731 konut aldı.

Bu veriler, yatırım eğilimlerinde ciddi bir yön değişimi olduğunu gösteriyor. 2021 yılında Türklerin yurt dışından sadece 371 konut aldığı düşünüldüğünde, son dört yıldaki artış %113’ü aşıyor.

Dünyanın en pahalı dairesi bir Türk milyarder tarafından alındı

2024 yılına ait raporlarda dünya emlak piyasasında dikkat çeken bir satış yer aldı. Basına yansıyan bilgilere göre, dünyanın en pahalı dairesi 130 milyon dolara bir Türk milyarder tarafından satın alındı. Dairenin bulunduğu projenin inşası halen sürüyor ve tamamlanma tarihi 2027 olarak planlandı.

Satın alan kişinin ismi gizli tutulurken, lüks konutun görselleri ve detayları kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi. Projede, akıllı bina sistemlerinden özel uçuş alanına kadar birçok ayrıcalıklı özellik bulunuyor.

Yatırım tercihleri neden değişti?

Uzmanlara göre Türk vatandaşlarının yurt dışına yönelmesinde birkaç önemli faktör rol oynuyor:

Kur avantajı ve Avrupa’daki gayrimenkul fırsatları

Çifte vatandaşlık programları

Eğitim, sağlık ve yaşam kalitesi gibi motivasyonlar

Türkiye'de gayrimenkul yatırımının daha az cazip hale gelmesi

Bu gelişme, “Türkiye gayrimenkulünden çıkış, global mülke yöneliş” şeklinde yorumlanıyor.

Ekonomik ve sosyal etkiler tartışma konusu

Bu artış sadece gayrimenkul yatırımıyla sınırlı değil. Türk yatırımcıların Avrupa, ABD, Dubai gibi merkezlerde mal edinmesi, sosyoekonomik göçün bir başka biçimi olarak değerlendiriliyor. Bu durum, Türkiye'deki yatırım ortamının rekabetçiliğini de tartışmaya açıyor.