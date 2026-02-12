Kuzey Kıbrıs’ta motor sporlarının nabzını tutan Drift NEU GYMKHANA Challenge 2025 sezonu, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan Kıbrıs Araba Müzesi’nde düzenlenen görkemli törenle taçlandı. Sezon boyunca nefes kesen mücadelelere sahne olan şampiyona, kupaların sahiplerini bulduğu özel bir geceyle tamamlandı. Drift tutkunlarının yoğun katılım gösterdiği organizasyonda, pistteki adrenalin yerini gurur ve coşkuya bıraktı. Sporcular, ekipler ve aileler aynı çatı altında buluşarak 2025 sezonunun başarılarını birlikte kutladı.

“2025’i Hatasız ve Kazasız Tamamladık”

Gecede konuşan Drift NEU Direktörü Dr. Enver Haskasap, sezonun güvenli ve disiplinli şekilde tamamlanmasının önemine vurgu yaptı. “2025 sezonunu hatasız ve kazasız tamamladık. Katılımlar her geçen yıl artıyor. Drift sporu ciddi bir adrenalin ve disiplin gerektirir. Bu spora aşığım ve benim gibi drifte gönül veren herkesi pistte görmek istiyorum. Dışarıda, yollarda değil; profesyonel olarak burada, güvenli alanlarda olmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Yedi Ülkeden Sporcu, Tek Aile

2025 sezonu yalnızca yerel değil, uluslararası katılım açısından da dikkat çekti. Yurt dışından 7 farklı ülkeden gelen sporcular Kuzey Kıbrıs pistlerinde mücadele etti. Farklı kültürler, farklı teknikler ve sürüş stilleri aynı adrenalin çatısı altında birleşti. Son yıllarda artan sporcu sayısı, seyirci ilgisi ve profesyonel organizasyon yapısıyla drift artık Kuzey Kıbrıs’ta resmi ve ciddi bir spor kimliği kazanmaya başladı. Organizasyon, yalnızca bir yarış platformu değil; spor kültürünün gelişimine katkı sağlayan önemli bir yapı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Hedef: Daha Fazla Genç, Daha Güçlü Bir Drift Kültürü

Drift NEU’nun vizyonu yalnızca yarış düzenlemekle sınırlı değil. Amaç; gençleri güvenli pist ortamına çekmek, motor sporlarını disiplinli bir çerçevede büyütmek ve Kuzey Kıbrıs’ta sürdürülebilir bir drift kültürü oluşturmak.

2025 sezonu geride kalırken gözler şimdiden yeni sezona çevrildi. Artan uluslararası ilgi, büyüyen sporcu ailesi ve yükselen organizasyon standardıyla Kuzey Kıbrıs’ta drift rüzgârı daha da güçlenerek esmeye devam edecek.

Drift NEU GYMKHANA Challenge 2025, yalnızca bir sezon değil; Kuzey Kıbrıs’ta yükselen bir spor kültürünün güçlü adımı olarak kayıtlara geçti.