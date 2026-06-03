“Dünyanın önemli sağlık sorunlarına kampüste çözüm arıyor ve projeler üretiyoruz”

Gündem Kıbrıs Özel Haber

“Karşımıza önümüzdeki 25 yıllık süreçte hangi salgınların çıkabileceğine yönelik yapay zeka tabanlı bir projeksiyon çıkardık”

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Rektörü, Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu oldu. Geride bırakılan Covid Pandemisi dönemini değerlendiren Şanlıdağ, “Kendim adına ve kurumum adına konuşacak olursam Covid dönemi bizim için çok öğretici oldu. O dönemde yaptığımız pek çok proje ve araştırmanın yanı sıra, ürettiğimiz pek çok ürün oldu. Karar alma mekanizmaları ve toplumu bilinçlendirme adına önemli adımlar attık. O dönem ada kapalıydı ve malzeme temini yapılamıyordu. Kendi maskemizi ve kitlerimizi ürettik. Devletin üzerindeki yükü alarak, acil servis ve onkoloji hastalarını kabul ettik ve sağlığı kesintisiz olarak sürdürdük. Bunun yanı sıra bu ülkenin donanımlı gençleriyle çalışmanın verdiği ilhamla hep birlikte çok şeyi başardığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda da bugünlere gelecek yolu da açtığımızı düşünüyorum. Covid sürecinin iyi yönünün birlikte çalışmak olduğunu düşünüyorum. Dersler çıkardık ve ödevlerimizi iyi yaptık ve bugünün sağlık gündemlerine de hazırlıklı olduğumuzu belirtmek isterim. Dünyada bundan sonra neyle karşılaşacağımız konusunda, insan hareketleri, iklim değişikliği etkileri ve diğer pek çok parametreyi de yan yana koyarak, 2021 yılından bu yana bir çalışma başlattık. Karşımıza önümüzdeki 25 yıllık süreçte hangi salgınların çıkabileceğine yönelik yapay zeka tabanlı bir projeksiyon çıkardık. Bu projeksiyonun önemli noktalarından bir tanesi bit, pire, kene, sivrisinek gibi vektörler aracılığıyla bulaşabilecek hastalıkların salgın yapacağını ortaya koyduk. Kıbrıs Akdeniz’in orasında yer alan ve bu vektörlerin tamamını barındıran bir bölgedir. Bu çalışmamız doğrultusunda bir rapor hazırlayarak devletin tüm yetkili mercilerine bu raporun önemini ilettik” dedi.

“Vektörel hastalıklara karşı kit geliştirdik ve bunlar şuan hazır durumdadır”

Konuşmasının devamında Şanlıdağ, “Salgınlara hazırlıklı olmanın ilk kuralı erken teşhis koyabilmektir. Erken teşhis koyabilecek mekanizmaları da geliştirmeye başladık. Covid sonrası pek çok PCR kitini üreterek bu deneyimizi pekiştirdik. Bu proje sonrasında salgın yapabilecek vektörel hastalıklara karşı kit geliştirdik ve bunlar şuan hazır durumdadır. Yaklaşık 3 hafta önce TC Sağlık Bakanlığı, TC Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ile ortak bir çalıştay gerçekleştirdik. Bu çalışma sırasında TÜSEB yetkilileri geliştirmiş olduğumuz yeni kitlerin kullanım aşamasında ve çok kıymetli olduğunu, genel olarak üretilip hazır bir duruma getirilmesi gerektiği görüşlerini bizlere aktardılar. Biz de bu konuda girişimlerimizi başlattık” ifadelerini kullandı.

“Eğitim ve sağlık hizmeti veren çok güçlü bir altyapımız, akademik kadromuz var”

Şanlıdağ, “Sağlık alanına baktığınızda, Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi ile birlikte iki üniversite hastanemiz var. Bununla birlikte, iki diş hastanemiz ve tüm Kıbrıs’a yayılan bir sağlık hizmetimiz var. Mütevelli Heyeti Başkanımızın başlatmış olduğu bir proje bulunuyor. Spor alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde YDÜ’nün sağlık gücünü tüm toplumla birleştirmeyi hedefliyoruz. Eğitim ve sağlık hizmeti veren çok güçlü bir altyapımız, akademik kadromuz var. Bunun yanı sıra sağlık alanında çok tercih edilen, tıp, diş hekimliği, sağlık bilimleri lisans programlarına çok talep alıyoruz. Bu taleplerin gerçekleşmesinde en önemli unsur ise öğrencilerimizin uygulamalarını kendi kurumlarımızda yapabilme imkanlarının olmasıdır” dedi.

“20 klinik branş ve 6 yan dal olmak üzere toplamda 26 uzmanlık alanında eğitim veriyoruz”

Konuşmasının devamında Şanlıdağ, “İlk kez tıpta uzmanlık eğitimi de vermeye başladık. 20 klinik branş ve 6 yan dal olmak üzere toplamda 26 uzmanlık alanında eğitim veriyoruz. Dolayısıyla ülkenin ve kurumun uzman ihtiyacını da ileriye yönelik planlayarak karşılıyoruz” diye konuştu.

“Dünyanın önemli sağlık sorunlarına kampüste çözüm arıyor ve projeler üretiyoruz”

Şanlıdağ, “Buna ek olarak, dünyanın önemli sağlık sorunlarına kampüste çözüm arıyoruz. Kedi Covid aşısı projemiz devam etmektedir. 2 farklı öldürücülüğü çok yüksek mikroba karşı faj kokteyli projemiz var ve bunu yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Bu çalışmaların yanı sıra bu tür etkenleri inhibe edecek kimyasallar üzerine de çalışmalarımız bulunuyor. Bu konuda patentleme aşamasına gelmiş durumdayız. Sağlık anlamında Covid döneminden bu yana bu tür çalışmaları ve uygulamaları aralıksız olarak devam ettiriyoruz” bilgilerini verdi.

“Öğrencilerimiz Bakü’de Dental Olimpiyatlarda birinci oldu”

YDÜ öğrenci kulüplerinin uluslararası başarıları hakkında da bilgi veren Şanlıdağ, “100’e yakın öğrenci kulübümüz var. Bunların içerinde bazı öğrenci birliklerimiz, bazı öğrenci birliklerinden farklı bir misyon üstlenmiş durumdadır. Tıp öğrenci, diş hekimliği, eczacılık, veteriner hekimlik öğrenci birliklerimiz kendi alanlarında dünya öğrenci federasyonlarına üye oldular. Kendi mesleki alanlarında staj ve değişim programlarında kendi anlaşmalarını yapabiliyorlar. Bu bizim ve öğrencilerimiz açısından son derece önemliydi. Yaklaşık 10 yıldır öğrencilerimizi teşvik ediyor ve destekliyoruz. Bakü’de yapılan diş hekimliği ve öğrenci genel kuruluna bu yıl 3 temsilci gönderdik. Oradaki dental olimpiyatlarda birinci oldular. Bu aynı zamanda verdiğimiz eğitimin dünya ölçeğindeki karşılığı anlamına da gelmektedir. Kurumsal olarak öğrencilerimin potansiyellerini ortaya çıkarmak ve kuruma olan aidiyet duygularını artırmak adına bu yol bizim açımızdan da çok önemlidir. Yaptıkları işler ve potansiyeller sınırları aşıyor. Biz öğrencilerimize, öğrenci kalitemize ve öğrencilerimizin yetkinliklerine çok güveniyoruz” diye konuştu.