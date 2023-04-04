Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Meclis Genel Kurulu’nda belediyelere verilen suyun ton fiyatına yapılan zammı değerlendirdi.

Türkiye’den suyun ton fiyatının 7 TL’ye yükseldiğini aktaran Oğuz, “50 kuruşu da bizim giderlerimizden dolayı ekledik. Yani toplamda 7,50 TL’ye yükseldi” dedi.

Bakan Oğuz, belediyelerin aldığı suyun 60 kuruştan 3,70 TL’ye çıktığını kaydederek, “Bununla ilgili belediyelerle toplantı yaptık” ifadelerini kullandı.

Belediyelerden elektrik faturalarını getirmelerini talep ettiklerini dile getiren Oğuz, “Bir maliyet hesaplaması yapılması gerekiyor” diye konuştu.

Dursun Oğuz, belediyelere verilen su fiyatlarıyla ilgili bir çalışma yapacaklarını ifade ederek, “Ortak bir kararda buluşacağız. Belediyeleri mağdur etmemek için bunu yapacağız” açıklamasında bulundu.

