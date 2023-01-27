Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, BRT’de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Akaryakıta gelen zamları değerlendiren Oğuz, “Akaryakıt zammı direkt üretimle bağlantısı vardır. Bu giderlerin artması anlamına geliyor” dedi. Oğuz, akaryakıta son iki haftada üste üste zamlar geldiğini belirterek, “Dövizdeki hafif oynama ve akaryakıtın tedarikindeki maliyetlerden dolayı zam yapılmak durumunda kalındı” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİLER AKARYAKIT ZAMLARINDAN DOĞRUDAN ETKİLİYOR”

Akaryakıt fiyatlarında borsaların düşmesi durumunda önümüzdeki haftalarda indirim olabileceğini dikkat çeken Oğuz, “Çiftçiler akaryakıt zamlarından doğrudan etkiliyor. Onların en az şekilde etkilenmesi için uğraşıyoruz” diye konuştu. Oğuz, üretimi günlük politikalarla değil yıllık takvimlendirme yaparak desteklediklerini kaydederek, “Eğer girdi maliyetleri çok artarsa sübvanse yapma yoluna da gidiyoruz” açıklamasında bulundu.

“ÜRETİCİYİ AYAKTA TUTMAMIZ GEREKİYOR”

Üreticiyi ayakta tutmamaları gerektiğine vurgu yapan Oğuz, “Üretimin devamlılığı ülkemiz için önemlidir. Üreticilerimizin sorunlarını yakından takip ediyoruz” dedi. Oğuz, bir adım önünü düşünerek tedbir almak zorunda olduklarını kaydederek, “Üreticiyi rahat ettirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“İTHALE ETE KARŞIYIM. BU YAPILACAKSA DA KENDİ ÜRETİCİMİZİ KORUYARAK OLABİLİR”

İthal et tartışmalarıyla ilgili de konuşan Oğuz, “İthale karşıyım. Bu yapılacaksa da kendi üreticimizi koruyarak olabilir. Üreticiyle istişare içinde bu adımlar atılmalıdır” diye konuştu. Oğuz, üreticiye hükümet olarak üretimin devamlılığı adına destek verdiklerini belirterek, “Bugüne kadar üreticiyi koruma anlamında onların yanında olduk” açıklamalarını kullandı.

“ETLERİ MARKETLER YERİNE KASAPLARDAN ALMAK DAHA DOĞRUDUR”

Marketlerde et fiyatlarının daha yüksek olduğunu dile getiren Oğuz, “Etleri marketler yerine kasaplardan almak daha doğrudur” dedi Oğuz, kâr marjının olması gerekenin üstünde tutulmaması gerektiğine dikkat çeken Oğuz, “Fırsatçılığa mahal vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.

