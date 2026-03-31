Bu kapsamda, 4. Duvar Atölye Günleri ve Dünya Tiyatrolar Günü çerçevesinde sanatçılar Hayko Cepkin ve Pelin Akil ile söyleşi gerçekleştirildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapılan söyleşiyi DAÜ Tiyatro Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Sırakaya ve İstanbul Devlet Tiyatroları Oyuncusu, DAÜ Tiyatro Topluluğu eski üyesi Vehbi Akıntürk yönetti. Etkinliğe DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, akademik ve idari personel katıldı.

Yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen söyleşi kapsamında Hayko Cepkin ve Pelin Akil, sanat yaşamlarına dair paylaşımlarda bulundu. Kariyer yolculuklarında karşılaştıkları zorlukları ve bu süreçte edindikleri deneyimleri öğrencilerle içten bir dille aktaran konuklar, sanatın disiplin, sabır ve tutku gerektiren bir alan olduğuna vurgu yaptılar.

Son dönemde sahneledikleri “Jekyll & Hyde” tiyatro oyunu ile ilgili açıklamalarda bulunan konuklar tiyatroya bakış açıları hakkında da bilgiler paylaşarak, sahne arkasındaki emeği ve üretim sürecini detaylandırdılar. Söyleşi boyunca gençlere kendi yollarını cesaretle çizmeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Cepkin ve Akil, sanatın bireysel gelişimdeki önemine dikkat çektiler. Söyleşi, öğrencilerden gelen soruların yanıtlanması ve Prof. Dr. Kılıç ve Prof. Dr. Zorlu tarafından Cepkin ve Akil’e plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi.

-“Öğrencilerin kişisel gelişimine önemli katkılar sağlar”

Etkinlik öncesinde Hayko Cepkin ve Pelin Akil DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti. DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu’nun da hazır bulunduğu ziyarette üniversitede gerçekleştirilen kültürel ve sanatsal etkinliklerin önemi vurgulandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılıç, DAÜ’nün yalnızca akademik alanda değil, sanat ve kültür alanında da öğrencilerini destekleyen bir kurum olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin kişisel gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade etti. Prof. Dr. Kılıç ayrıca, alanlarında başarılı isimleri öğrencilerle buluşturmaya devam edeceklerini vurguladı.

Cepkin ve Akil ise DAÜ’de bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, öğrencilerle bir araya gelmenin kendileri için de ilham verici bir deneyim olduğunu belirtti. Üniversitenin sanata verdiği değerin takdire şayan olduğunu ifade eden konuklar, gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ettiler. Ziyaret sonunda Prof. Dr. Kılıç tarafından Cepkin ve Akil’e Kıbrıs’a özgü hediye takdim edildi.

-“Her şey hayal etmekle başlar”

DAÜ TV’ye verdiği röportajda ise DAÜ’de bulunmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Hayko Cepkin, Pelin Akil ile birlikte oynadıkları son proje hakkında bilgiler verdi. Tiyatro sahnesine kendi müziğini entegre ederek hem müzik hem de tiyatroyu birleştirip güncel bir tiyatro yaratabilmeyi denediğini aktaran Hayko Cepkin, aldıkları dönütlerle bu konuda başarılı olduklarını anladıklarını söyledi. Hedefinde kendi müzikalini yazmak olduğundan bahseden Cepkin, disiplin, başarı, yetenek, şans gibi birçok bileşenin bir araya gelmesi ile başarılı olunabileceğini vurguladı. DAÜ öğrencilerine tavsiyelerde bulunan Cepkin, “Hedef belirleyin, üzerine çalışın, ulaşılabilecek doğru hayaller kurun, eğer olmuyorsa da vazgeçip başka yola geçme cesaretini gösterin.” dedi.

Pelin Akil ise DAÜ TV’ye verdiği röportajda Kıbrıs’ı ve DAÜ’yü çok beğendiğini belirterek, burada olmaktan son derece memnun olduğunu ifade etti. Akil, DAÜ’lü öğrenciler ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, kariyer yolculuğunda ilerlerken kalbine inandığını ve kalbinin gösterdiği yoldan ilerlediğini bildirdi.

Öğrencilere seslenen Akil “Amaçlarından sapmasınlar. Hayal etsinler. Her şey hayal etmek ile başlıyor.” ifadelerini kullandı.