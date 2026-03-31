Dernek Başkanı Özer Çelik yaptığı yazılı açıklamada, “Derneğimiz, hükümetin sorunların çözümünün sadece hayat pahalılığı ödeneği ile oynayarak sağlanamayacağını, alınması gereken başkaca önlemlerin de olabileceğini dikkate alarak, toplumun tüm kesimlerinden ve uzman kişilerden görüş alarak yeni bir çıkış yolu bulması gerektiği kanaatindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Çelik ayrıca, bölgede yaşanan savaş ortamı nedeniyle KKTC’deki ekonomik gelişmelerin yalnızca iç dinamiklerle değil, küresel ekonomik dalgalanmalar da dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğine inandıklarını belirtti.

Çelik, hükümet ve sendikalara sağduyu çağrısı da yaparak şunları kaydetti:

“Derneğimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ile halkının geneline zarar verecek, halkın birlik ve beraberliği ve huzurunu bozacak davranış ve eylemlerin, nereden gelirse gelsin, karşısındadır ve hükümet ile sendikaları sağduyuya, diyalog içine girmeye ve ülkemizin aydınlık geleceği için asgari müştereklerde uzlaşmaya davet etmektedir."