Dursun Oğuz: Hayat pahalılığı önerisi bu ülke için doğru bir yöntemdi

-ÖZEL HABER-

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Gündem Kıbrıs Web TV’de katıldığı programda Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı. Oğuz programda hayat pahalılığı düzenlemesi ve Meclis’te yaşanan olaylara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Oğuz, Meclis’te yaşanan olayların toplumun tamamını üzdüğünü belirterek, demokrasinin herkes için gerekli olduğunun altını çizdi. Eylem hakkının yasal bir hak olduğunu ifade eden Oğuz, bu hakkın başkalarının haklarını ihlal etmeden ve yasal çerçeve içinde kullanılması gerektiğini söyledi.

“Eylemler yasal sınırlar içinde olmalı”

Eylemlerin, hükümetin aldığı kararlara itiraz eden çevreler tarafından gündeme getirildiğini belirten Oğuz, hak arayışının yasal sınırların dışına çıkmasının toplumsal huzuru bozabileceğini vurguladı. Hiçbir hükümetin durup dururken eylem yapılmasını istemeyeceğini ifade eden Oğuz, alınan kararların zorunluluktan kaynaklandığını dile getirdi.

“Bütçe gerçeklere göre hazırlanıyor”

Devletin bütçesinin belirli öngörülerle hazırlandığını söyleyen Oğuz, uygulama sürecinde öngörülemeyen gelişmelerin yaşanabileceğini belirtti. Bu durumların bazen hükümetin kontrolü dışında gerçekleştiğini ifade etti.

“Dünya etkilenirken biz etkilenmeyiz denemez”

Küresel gelişmelerin ülkeyi doğrudan etkilediğini vurgulayan Oğuz, savaşların ve uluslararası krizlerin ekonomiye yansımalarının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin petrol fiyatları ve akaryakıt temini üzerinde etkili olduğuna dikkat çekti.

“Türkiye’nin garantörlüğü önemli”

Oğuz, ülke etrafında yaşanan krizler ve savaşlar ışığında Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün ülke açısından kritik olduğunu belirterek, bunun güvenlik açısından önemli bir unsur olduğunu ifade etti.

“Popülizm kolay, gerçekler değişmez”

Eleştirilerin yapılabileceğini ancak küresel gerçeklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getiren Oğuz, geçmişte farklı hükümetler görevde olsa da benzer koşullarla karşılaştığını bundan sonrası için de tüm hükümetlerin bu tür sorunlarla karşılaşabileceğini söyledi. Dünya genelinde yaşanan gelişmelerin etkilerinin görmezden gelinmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Dursun Oğuz: Hayat pahalılığı önerisi bu ülke için doğru bir yöntemdi

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, hayat pahalılığı düzenlemesine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde de bulunarak, uygulamanın ülke şartları doğrultusunda doğru ve zorunlu bir adım olduğunu vurguladı.

“Pandemi döneminde yapılanlar unutulmamalı”

Oğuz, pandemi sürecinde devletin önemli adımlar attığını hatırlatarak, dünyanın birçok ülkesindeki vatandaşların sağlıklı şekilde ülkeye getirildiğini ve otellerde karantina süreçlerinin başarıyla yürütüldüğünü ifade etti. Türkiye’nin katkısıyla pandemi hastanesinin 90 gün gibi kısa sürede tamamlandığını belirten Oğuz, bu süreçte yapılanların unutulmaması gerektiğini söyledi.

“Eleştiri kolay, çözüm önerisi yok”

Muhalefetin eleştirilerine değinen Oğuz, eleştirilerin kolay olduğunu ancak somut çözüm önerilerinin ortaya konulmadığını dile getirdi. Yapılan düzenlemelere yönelik eleştirilerin siyasi olduğunu ifade eden Oğuz, geçmişte benzer kararları alan kesimlerin bugün farklı tutum sergilediğini söyledi.

“Devletin yükümlülükleri var”

Hayat pahalılığı düzenlemesinin gelecekte ödenecek maaşlar ve devletin mali yükümlülükleriyle doğrudan ilişkili olduğunu belirten Oğuz, devletin yalnızca maaş ödemekle değil, tüm ihtiyaçları karşılamakla sorumlu olduğunu vurguladı. Bütçenin açıkla başladığını hatırlatan Oğuz, giderlerin artması nedeniyle gelir artırıcı önlemler alınmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

“Uzlaşı komitesi ile süreç yeniden değerlendiriliyor”

Başbakan tarafından kurulan uzlaşı komitesiyle konunun yeniden ele alındığını belirten Oğuz, ilk 6 aylık enflasyon beklentisinin yüzde 12 olduğunu ve bu oranın aşılması durumunda yeniden değerlendirme yapılacağını söyledi. Tüm kesimlerin bu konuda hemfikir olduğunu ifade eden Oğuz, gerektiğinde fedakârlık yapılması gerektiğini de dile getirdi.

“Devlet gelirlerinden vazgeçti”

Akaryakıt zamlarına da değinen Oğuz, vatandaşın yükünü hafifletmek amacıyla devletin birçok kalemde vergi gelirlerinden feragat ettiğini belirtti. Akaryakıt fiyatlarına zam yapılmadığını, bazı vergilerin sıfırlandığını ve devletin haftalık yaklaşık 60 milyon TL’lik gelirden vazgeçtiğini ifade etti. Toplamda 11 kalemde gelir kaybının göze alındığını belirten Oğuz, bunun vatandaş lehine yapılan bir adım olduğunu söyledi.

“Ekonomik denge korunmalı”

Hayat pahalılığındaki artışın ekonomik dengeleri bozabileceğine dikkat çeken Oğuz, asgari ücretin de bu oranlara bağlı olduğunu ve özel sektörün ayakta tutulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Bütçenin büyük ölçüde özel sektörün katkılarıyla oluştuğunu belirten Oğuz, bu nedenle dengeli bir politika izlenmesi gerektiğini ifade etti.

“Denetimler artarak sürecek”

Hayat pahalılığının fiyatlara yansıdığını belirten Oğuz, bu nedenle denetimlerin artırıldığını da söyledi. Başbakanın talimatıyla fiyat kontrollerinin sıklaştırıldığını ifade eden Oğuz, sürecin yakından takip edildiğini ve gerekli adımların atılmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Oğuz: Hayal satıyorlar

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak muhalefetin söylemlerini eleştirdi. Erken seçim çağrılarının gerçekçi olmadığını ifade eden Oğuz, “Hayal satıyorlar. ‘Koltuklardan kalkın’ diyorlar ama yerine gelecek olanların ne yapacağına dair somut bir plan yok” dedi.

Siyasi söylemlerin kolay olduğunu ancak yönetimin gerçeklerle yürütüldüğünü belirten Oğuz, “Hayallerden uyandığınız zaman gerçekler acı olabilir” ifadelerini kullandı.

Hükümetin hatasız olduğunu iddia etmediklerini dile getiren Oğuz, eleştirilerin yanında çözüm önerilerinin de sunulması gerektiğini vurguladı. Oğuz, ülke yönetiminde sorumluluk almanın sadece eleştirmekle değil, çözüm üretmekle mümkün olduğunu söyledi.