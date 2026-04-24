Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yılmaz Sevdalı olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlı Z.H'nin 10 Kasım 2025 -23 Mart 2026 tarihleri arasında Lefkoşa'da sakin Yasin Ergün kendisine ait olan Ortaköy adresindeki ikametgahı B.Ç ve M.M'nin aracılığı ile Girne'de sakinler G.A, G.Mve Z.H'yeoturma izni alabilmek amacıyla kiracısı olmadığı halde kira sözleşmesi yaparak sahte belge düzenlemelerinin ardından Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesine verip pullatarak sahtelenmiş resmi belgenin tedavüle sürülmesini sağladığını söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine 26 Mart 2026 tarihinde zanlılar Yasin Ergün, B.Ç, M.M'nin tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldığını ve söz konusu suçlardan teminata bağlandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak aranana şahıs ilan edilen zanlı Z.H'nin Ercan Havalimanından çıkış yapacağı esnada tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi. Polis, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu, sabıkası olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.