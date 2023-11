GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Gündem Kıbrıs Web TV'de Bahar Sancar'ın sorularını yanıtladı.

Başbakan Ünal Üstel'in sosyal konutların ilk olarak Güzelyurt'ta yapılacağını açıklamasıyla ilgili de detaylar veren Oğuz, 'hükümetin halkın gailesini çektiğini' vurgulayarak, 'tanınmıyorsunuz ama yabancılar sizden sürekli mülk alıyor. Bir sektör var, sürekli gelişiyor ve ülkenize kaynak akışı geliyor. Planlama yapmak zorundasınız. Son yıllarda artan talep doğrultusunda mülklerle ilgili fiyat artışı oldu. Kendi vatandaşımızın mülke erişimi zayıfladı. Bu kapsamda İlk Evim Kredisi verildi, çok da talep gördü. Ardından Kırsal Kesim Arsaları ile ilgili yıllardır yürütülen projeler var, onlar ilerletildi. Kırsaldaki gençlerimize arsalar veriliyor, tabi her bölgede kırsal kesim arsası dağıtamıyorsunuz. Bu noktada da işte sosyal konut projesi devreye giriyor. Ülkenin birçok bölgesinden sosyal konut talebi var. Ülkemizin birçok bölgesinde sosyal konut çalışması yapıyoruz" diye konuştu.

"Hükümet halktan kopuk" eleştirilerini de değerlendiren Oğuz, 'halkın içindeyiz, halkın gailesini çekiyoruz, halkımız için çalışıyoruz' diye konuştu.

"KIRSAL KESİM ARSALARIYLA İLGİLİ SIKI TAKİPTEYİZ"

Kırsal kesim arsalarıyla ilgili sıkı takipte olduklarını da belirten İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 'bir genç belli bir bölgede kırsal kesim arsası beklerken, bir şahsın aynı bölgede aldığı arsayı başkasına devretmesi doğru bir yaklaşım değildir. Toplumsal adaleti bozar bu. Bu yüzden sıkı takibimizi yapıyoruz, iptallerimizi de gerçekleştireceğiz" dedi.

VATANDAŞLARA UYARI: KIRSAL KESİM ARSALARINI SATIN ALMAYIN

Arsaların amacına uygun olarak kullanılmasının önemine vurgu yapan Dursun Oğuz, bunun harici hiçbir kullanıma veya devire izin vermeyeceklerinin altını çizdi, tüm vatandaşlara "kırsal kesim arsalarını satın almayın" uyarısında bulundu.

YABANCILARA KONUT SATIŞI... "SÖZLEŞMELİ SATIŞLAR EN BÜYÜK SORUN"

Yabancılara konut satışlarıyla ilgili bir soruya da yanıt veren İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, sözleşmeli satışların en büyük sorun olduğuna dikkat çekti.

KKTC Yasalarının iyi niyetli olduğunu kaydeden Oğuz, "Bakanlar Kurulu kararı ile mal satın alacak olan kişi ülke için güvenlik zafiyeti yaratmadan, yabancılara mülk satışı yapılabilir. Ancak sözleşmelerle bu yasalar aşılıyor. Bu sözleşmelerle yabancılara çok sayıda mülk satışı yapılıyor. Bunları nasıl engelleyebiliriz, üzerinde çalışıyoruz. Yasa çalışması yaparak bunu engellemeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

"KKTC TOPRAKLARI SATILIYOR" SÖYLEMLERİ... OĞUZ: BUNA ASLA GÖZ YUMMAYACAĞIZ

Yabancılara mal satışı ile ilgili belli kıstaslar getirileceğini dile getiren Oğuz, vatandaşların 'KKTC toprakları satılıyor' diye isyan ettiğini buna asla göz yummayacaklarını söyledi. Tarım arazilerinin azaldığı yönündeki söylemleri de değerlendiren Oğuz, mevcut tarım arazilerinin korunması için de gerekli çalışmaların yapılacağını, üretimin ülkenin her şeyi olduğunu söyledi.

MERKEZİ CEZAEVİ'NDEKİ SORUNLAR... "CEZAEVİ'NİN YÜKÜ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Yeni Merkezi Cezaevi'ndeki sorunlarla ilgili de konuşan Oğuz, şunları kaydetti:

"Cezaevi'nin yükü her geçen gün artıyor. Polisimiz özveri ile çalışıyor, bu halkımıza da güven veriyor. Özellikle ülkede kaçak yaşam sürenlerle ilgili süreçlerin süratlenmesiyle ilgili hem Polis hem de mahkemelerle görüşüyoruz. Bu insanların süratle ülkelerine gönderilmesi gerekiyor. Kaçak insanlar sırf onları ülkelerine göndermemiz için bize geliyor. Ancak biz bir hukuk devletiyiz, yasalar var. Her şey hemen olmuyor. Kısa sürede bir şekilde süratlenmeyi ve bu kişilerin ülkelerine gönderilmesiyle ilgili yol kat edeceğiz. Böylelikle Cezaevi'nin yükünün de azaltılmasını planlıyoruz..."

"GÜNDEMDE MUHACERET AFFI YOK"

"Muhaceret Affı çıkacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Oğuz 'çok net cevap veriyorum, hayır çıkmayacak' dedi. Yakın bir zamanda muhaceret affı çıktığını söyleyen Oğuz, 'herkes yasalara uysa bugün 'muhaceret' lafı konuşulmayacak' diye konuştu.

E-DEVLET ÇALIŞMALARI... "ÇALIŞMALAR BAŞBAKANLIK NEZDİNDE DEVAM EDİYOR"

E- Devlet'le ilgili çalışmalarda gelinen son aşamayı da anlatan Oğuz, Başbakanlık bünyesinde çalışmaların yapıldığını, bazı kurumların buna geçtiğini bazılarının da yapılacak çalışmalar neticesinde önümüzdeki zamanlarda E-Devlet'e geçeceğini kaydetti. 'Bu çağda artık el yordamıyla bu iş olmuyor' diyen Dursun Oğuz, E-Devlet'e geçilmesiyle daha güvenli bir ortam oluşturulacağının da altını çizdi.

VATANDAŞLIKLAR... OĞUZ: BAKANLAR KURULU VATANDAŞLIKLARI DİDİK DİDİK İNCELİYOR

"Vatandaşlık verilirken rüşvet alındığı" iddialarını da yanıtlayan Dursun Oğuz, konunun hassas olduğunu belirterek, "şu anda belli bir teamüle göre bir uygulama var. Belli bir mühüre gelince müracaat ediyorsunuz, belli bir mühüre ulaşınca vatandaş oluyorsunuz. Bakanlar Kurulu'nda da istisnai vatandaşlıklar verilir ancak bunlar didik didik incelenir. Genelde küçük yaşta KKTC'de doğan çocuklara verilir bu vatandaşlıklar. Peynir ekmek gibi vatandaşlık dağıtmıyoruz. Netiz ve kimseye müsamaha yok" diye konuştu.