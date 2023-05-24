8 Şubat 2022 tarihinde hain bir suikasta kurban giden Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi ile ilgili KKTC’de tutuklu bulunan katil zanlıları Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Savunma avukatı Didem Koç, olayla ilgili raporların taraflarına iletildiğini ancak tamamını incelemek için zamana ihtiyaçları olduğunu beyan etti.

Savunma Avukatı Süleyman Özsoylular ise aynı beyanı vererek mahkemeden süre istedi.

Dava 22 Haziran 2023 saat 11.00’a ertelendi.