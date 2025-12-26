Libya İçişleri Bakanlığı, kara kutunun Almanya’ya gönderilmesinin 'ayrıntılı bir teknik analiz’ için tercih edildiğini bildirdi.

‘Tarafsız bir ülkede incelenecek’

Almanya’da uçuş veri kayıt cihazları ve kokpit ses kayıtları, genellikle Braunschweig kentinde bulunan Federal Uçak Kazası Soruşturma Bürosu (BFU) tarafından inceleniyor. Kara kutunun da bu kurumda analiz edilmesi bekleniyor.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da daha önce X hesabından yaptığı açıklamada, ön incelemenin ardından uçuş veri kayıt cihazı ile kokpit ses kayıt cihazının, uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi amacıyla tarafsız bir ülkede inceleneceğini duyurmuştu.

'Türkiye destek sözü verdi'

Libya İçişleri Bakanlığı, Türk savcılığının kazayla ilgili soruşturmaya tam destek verme sözü verdiğini ve tüm belge ile kamera kayıtlarının paylaşılacağını açıkladı. Ayrıca Libya kriminal polisinin, kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için yakınlarından alınan DNA örneklerini Türk makamlarına gönderdiği belirtildi.

Ankara’dan havalanmıştı

Falcon 50 tipi özel jet, salı günü Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Libya’ya gitmek üzere havalanmış, yaklaşık 80 kilometre sonra Haymana ilçesi yakınlarında düşmüştü. Uçakta bulunan sekiz kişinin tamamı hayatını kaybetti.

Kazaya karışan uçakta, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile birlikte:

Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel,

Askeri İmalat Kurumu Müdürü Tuğgeneral Mahmud el-Kutavi,

Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed el-Assavi Diyab,

Genelkurmay Medya Ofisi fotoğrafçısı Muhammed Ömer Ahmed Mahcub

ve üç mürettebat bulunuyordu.

Olay yerine yüzlerce kurtarma görevlisi sevk edilmişti.