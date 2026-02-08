İngiltere’de Başbakan Keir Starmer’ın özel kalem müdürü Morgan McSweeney görevinden istifa etti. McSweeney, en küçüğü 14 yaşında kız çocuklarına istismar ve fuhuş ağı suçlamalarıyla tutuklu yargılanırken ABD'de kaldığı cezaevinde ölü bulunan Jeffreyy Epstein bağlantıları ortaya çıkan Peter Mandelson’ın ABD büyükelçisi olarak atanması yönündeki tavsiyesi nedeniyle sorumluluğu üstlendiğini duyurdu.

İstifa mektubunda atama kararını ‘yanlış’ olarak nitelendiren McSweeney, “Başbakana bu atama yönünde tavsiyede bulundum ve bu tavsiyenin tüm sorumluluğunu alıyorum. Kamusal görevde sorumluluk, sadece uygun olduğunda değil, en çok gerektiğinde üstlenilmelidir” ifadelerini kullandı.

Downing Street’in kısa süre önce McSweeney’in hala başbakanın güvenine sahip olduğunu açıkladığı, ancak Mandelson ile ilgili tartışmaların ardından istifanın geldiği belirtildi.

McSweeney, '2024 seçimlerinde İşçi Partisi’nin büyük seçim zaferinin mimarlarından' biri olarak görülüyordu. Mandelson ataması ve sonrasında ortaya çıkan iddialar Londra siyasetinde geniş yankı uyandırdı.

Mandelson'un Epstein bağlantıları

ABD'de 9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda, İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine Şubat 2025'te başlayan Mandelson'ın Epstein'e, "En iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

Mandelson'ın Epstein'e gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız" ifadeleri yer almıştı.

Yazışmaların ardından görevden alınan Mandelson'la ilgili geçen hafta ortaya çıkan belgelerde ise Büyükelçi'nin, Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmış, reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları yayımlanmıştı.

Mandelson ise bu para transferini hatırlamadığını açıklamıştı.

Peter Mandelson, İşçi Partisi üyeliğinden ve Lordlar Kamarası üyeliğinden istifa etmişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için pişmanlık duyduğunu dile getirerek özür dilemişti.