‘Türkiye Şehitlerini Anıyor’ etkinliğinin 220’ncisi, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında Cumhurbaşkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Başbakan Ünal Üstel, programda yaptığı konuşmada anlamlı mesajlar verdi.

Başbakan Üstel, gecenin yalnızca bir anma programı olmadığını vurgulayarak, milletin ortak hafızasında derin izler bırakan tarihsel bir duruşun güçlü bir yansıması olduğunu ifade etti. Konuşmasında, Erenköy’de şehit düşen öğrenci Mehmet Mazhar Eray ile Türkiye’de görev başında şehit olan Kıbrıslı Türk pilot yüzbaşı Gültekin Şengör’ün aziz hatıralarının anlatıldığını belirten Üstel, bu özel gecede Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile kurulan kader birliğinin bir kez daha güçlü şekilde ortaya konulduğunu söyledi.

Programda icra edilen özenle seçilmiş eserlerin, Türk toplumunun geçmişten bugüne uzanan onurlu yürüyüşünü özetlediğini dile getiren Üstel, özellikle Kıbrıs Türk halkının verdiği eşsiz mücadelenin notalara dökülerek seslendirilmesinin salondaki herkese derin bir duygu ve gurur yaşattığını kaydetti.

Gecenin, Mehteran Birlik Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bandosu ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu’nun icralarıyla taçlandığını belirten Başbakan Üstel, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti bayrağı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının iç içe sergilenmesinin milletin tek yürek ve tek kader anlayışını tüm dünyaya güçlü şekilde gösterdiğini ifade etti.

Üstel, KKTC bayrağının şehitlerin aziz kanlarıyla bugünlere geldiğini ve bu topraklarda bağımsızlığın ve onurun simgesi olarak sonsuza kadar dalgalanmaya devam edeceğini vurguladı. Açıklamasında, organizasyonda emeği geçen tüm kurumlara, sanatçılara ve katkı koyanlara teşekkür eden Başbakan Üstel, aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı; onların emanet ettiği değerlere kararlılıkla sahip çıkılacağını bir kez daha güçlü biçimde ifade etti.