Gürcistan’da Türk Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Samsunlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un eşi Seda Altıok, bir kız bebek dünyaya getirdi. Bebeğe, babası Emre Altıok’un şehit olduğu göreve gitmeden önce verilmesini istediği ‘Gökçe’ adı konuldu.

BABASINDAN ‘EMANETİN EMANETİMDİR’ PAYLAŞIMI

Şehidin babası İsa Altıok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ey oğul, emanetin emanetimdir. Vatana, devletime hayırlı evlat olarak sizleri nasıl yetiştirdiysem, emanetini de aynı şekilde yetiştireceğiz. Baban” ifadelerini kullandı.

EMRE ALTIOK DUALARLA ANILDI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde şehidin Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi’ndeki baba evi önünde, akşam namazının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Düzenlenen programda Şehit Altıok ile tüm şehit ve gazilerin ruhları için dua edildi.

Programa şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da katıldı.