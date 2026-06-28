Mahkemede olguları aktaran polis memuru D.S., zanlılar C.B. ile B.G.’nin 24 Haziran 2026 tarihinde Lefkoşa’da Zahra Sokak üzerinde A.B.’ye ait düşürülmüş banka kartını bularak çaldıklarını söyledi.

Temassız Ödeme ile Alışveriş Yaptılar

Polis, zanlı C.B.’nin aynı gün Girne’de bir mağazadan üç ayrı işlemle toplam 3 bin 654,96 TL değerinde 1 çift terlik, 2 şort ve 1 gömlek satın aldığını, ödemelerin kartın temassız özelliği kullanılarak şifre girilmeden gerçekleştirildiğini belirtti.

B.G.’nin ise yine aynı gün Girne’de başka bir iş yerinden iki ayrı işlemle toplam bin 445 TL tutarında 2 kutu English Tea marka çay ile 1 adet biblo tarzı hediyelik eşya satın aldığı ifade edildi.

Polis, zanlıların bu şekilde müştekiye ait banka kartıyla toplam 5 bin 99,96 TL harcama yaparak “banka ödeme emrini sahteleme” suçunu işlediklerini kaydetti.

Evlerinde Alınan Ürünler Bulundu

Soruşturma kapsamında zanlıların 27 Haziran 2026 tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklandığını belirten polis, her iki zanlının da itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Mahkemeden alınan arama emri doğrultusunda zanlıların Girne’de kaldıkları evde yapılan aramada, müştekiye ait banka kartıyla satın alındığı tespit edilen 1 çift terlik, 1 kutu English Tea marka çay, 1 LCW marka gömlek ve beyaz renk şort emare olarak ele geçirildi.

Polis, 1 gömlek, 1 biblo ve 1 kutu English Tea marka çayın ise zanlıların beyanına göre akrabaları aracılığıyla Türkiye’ye gönderildiğinin belirlendiğini aktardı.

Soruşturma Devam Ediyor

Polis, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu, bankadan harcama dökümlerinin temin edileceğini, ifadelerin alınacağını ve çok sayıda kamera görüntüsünün inceleneceğini belirterek zanlıların tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç D.K., zanlıların soruşturmanın selameti açısından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.