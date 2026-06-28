Rüstem Kitabevi'nde düzenlenen etkinlikte, gençlerin sanatsal ve kültürel üretimlerini dijital ortamda görünür kılmayı hedefleyen Genç Kültür Kollektifi'nin çalışmaları tanıtıldı.

Etkinliğe, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'nın yanı sıra bazı milletvekilleri ile çok sayıda gençlik derneğinin temsilcisi de katıldı.

Sunumları izlediler, gençlerle sohbet ettiler

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, etkinlik kapsamında gerçekleştirilen sunumları takip ederek proje hakkında bilgi aldı. Programın ardından gençlerle sohbet eden Erhürman çifti, gençlerin kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını dinledi ve görüş alışverişinde bulundu.