-ÖZEL HABER

KKTC'de bugüne kadar bu tarz bir uygulama yapmayan KIB-TEK'in ilk mağduru Değirmenlik Beşparmak Avcılık Atıcılık klübü oldu.

Sabah saatlerinde bölgeye giden KIB-TEK görevlileri Değirmenlik Beşparmak Avcılık Atıcılık klübünün elektrik sayacını söküp götürdü.

Gündem Kıbrıs'a ulaşan bölgedeki vatandaşlar , KIB-TEK çalışanları tarafından sayacın sökülmesinin nedenini sorduklarında "borcu var, kurumda sayaç yok bize gelen talimat bu," yanıtını aldıklarını belirttiler.

Gündem Kıbrıs haber merkezine ulaşan bir diğer bilgi ise Mücahitler sitesinin de aynı uygulamaya maruz kaldığı şeklinde

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna sayaç ve trafo katkı payını ödeyen gerek vatandaşlar gerekse dernek, birlik, kurum ve kuruluşlar yüksek meblağlarda döviz cinsinden ödenen bu paraların nereye gittiğini sorguluyor.