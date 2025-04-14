Ediz Hun'un yaklaşık 8 ay önce ameliyat olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl kanser olduğu iddia edilen oyuncu sessizliğini korumuştu.

Hun, kolonoskopi yaptırdığını ve bağırsaklarında kanser hücresi tespit edildiğini açıkladı. Muhabir Online'ın haberine göre, usta oyuncu Sosyoekonomik Kalkınmada Doğa ve İnsan İlişkileri adlı konferansta “21 hücrede beş tane kanser hücresi çıktı. Çok şükür hepsi gitti.” diye konuştu.

Kemoterapi tedavisiyle sağlığına kavuşan Yeşilçam efsanesi "Kendime fazla güvenmekten oldu. Ameliyat oldum şimdi iyiyim. Bir problem yok. Tabii Allah bilir. Beni kimseye muhtaç etmesin. Adam gibi yaşayalım gidelim." ifadelerini kullandı.

"HER KİLO KALBİ YORUYOR"

Ediz Hun, sağlıklı yaşam tavsiyeleri de verdi. B vitamini aldığını ve balık yağı tükettini belirten oyuncu, sporu ihmal etmediğini söyledi:

"Evde kürek var, iyiyim yani. Kilo almamaya çalışıyorum. Dikkat edeceksiniz, kalbi yormayacaksınız. Her kilo, kalbi yoruyor çünkü."

Sinemaya ilk adımını attığı yıllardan günümüze dek 120’yi aşkın filmde başrol olarak yer alan Ediz Hun, dönemin popüler dergilerinden olan Ses’in, 1963 yılında düzenlediği sinema yıldızı yarışmasında birinci seçildi ve kısa sürede büyük bir ün elde etti.