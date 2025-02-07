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Depremler, Santorini Adası’nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış gösterdi ve derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, 26 Ocak’tan bu yana 750’den fazla deprem kaydedildi.

Ege Denizi’nde 26 Ocak’tan bu yana art arda depremler meydana geliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Art arda gerçekleşen deprem lere bir yenisi daha eklendi. Santorini Adası yakınlarında saat 10.16’da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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