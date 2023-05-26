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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Gündem Kıbrıs Web TV'de Bahar Sancar'ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, KTOEÖS ve KTÖS'ün eylemini ise sert bir dille eleştirdi…

ÇAVUŞOĞLU: SENDİKALAR, TOPLUMU YANILTIYORLAR

Okullarda günlerdir devam eden eylemler ve öğrencilerin sınavlara giremeyerek mağdur olması konusunda açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KTOEÖS ve KTÖS'ün açıklamaları ile toplumu yanılttığını, eylem gerekçelerinin kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu şunları kaydetti:

“Eylem gerekçesi olarak kullanılan Öğretmenler Değişiklik Yasa Tasarısıyla ilgili sendikalara defalarca "şikâyetiniz nedir, gelin konuşalım" diye çağrı yaptım. Eylemle ilgili hiçbir açıklamada yasanın içeriğiyle ilgili tek bir kelime yok. Eylem gerekçesi kalabalık sınıflar, okullarda ileri tetkiklerin yapılmamış olması ve şimdi Türkiye'den getirilen öğretmenler deniyor. Biz kalabalık sınıfları rahatlatmak için okullar yaptık. Sınıfları 20-25 kişiye indirgemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Öğretmen konusu... 1975'ten beridir Türkiye'den ülkemize öğretmen gelmektedir. Şimdi bunları gerekçe yapıyorlar. Yıllardır Türkiye'den buraya olmayan branşlardan olmayan öğretmenler gelir. Bu yıl 96 öğretmen geri dönüyor ve biz onların yerine öğretmen istiyoruz. Bunun yanında biz de Türkiye'ye öğretmen gönderiyoruz. Burada yapmaya çalıştıkları kabul edilebilir değildir. Toplumu yanıltıyorlar. Söylemleri yaptıkları toplumun geleceğine katkıda bulunmuyor.”

Sendikaların asıl gerekçesinin siyaset yapmak olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, kendisinin siyasi bir maksadı olmadığını, geldikleri noktaya öğretmenlerle geldiklerini anlattı.



"KURSLARA KATILMIYORLAR, BİR DERS FAZLA YAPMIYORLAR, TAM GÜN EĞİTİME KARŞI ÇIKIYORLAR"

"Ben size sendikaların esas eylem nedenlerini açıklayayım" diyen Çavuşoğlu, o sebepleri şöyle sıraladı:

"Hizmet içi kurs düzenliyoruz, katılmıyorlar. Katılımı zorunlu yaptık. Bize zorla bir şey yaptıramazsınız diyorlar. Kendi içlerinde birbirlerinden şikâyetleri var. Başka öğretmen kendilerinden bir ders az yapsa 'neden' diyorlar. Bunun yanında bu kadar yıldır tam gün eğitime geçilecek dendi, geçilmedi. Şimdi nakil dönemi geldi, 41 saate göre çalışılacak dedim. İki gün tam eğitim yapacağız çünkü. Bu kez de öğleden sonra okula gitmek istemiyorlar. Net olarak tam gün eğitim istemiyorlar. Avrupa'da öğretmenler bizim öğretmenlerimizin 2 katı süre okulda bulunuyorlar. Biz onların yanına dahi yanaşamıyoruz ama yine de şikâyet ediyorlar."



"ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Sendikaların kendilerini yasanın üzerinde gördüklerini kaydeden Çavuşoğlu, 'duruşumuzun arkasındayız, netiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Öğretmenleri severim ama burada ülkenin menfaatleri söz konusu. Bu noktada da asla geri adım atmayız' dedi.



"ÇOCUKLARI BİZE KALKAN OLARAK KULLANIYORLAR"

Sendikaların çocukların mutlu olma hakkını kendilerine kalkan yaparak Milli Eğitim Bakanlığı’nın üzerine gitmeye çalıştıklarını kaydeden Çavuşoğlu, bunun asla kabul edilemez olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, “Öğrenciyi bize karşı silah olarak kullanmasınlar” dedi.



"TAHİR GÖKÇEBEL, BOYUNU AŞACAK CÜMLELER KURMASIN"

Sendikaların okula kimin girip giremeyeceğine karar veremeyeceğini belirten Çavuşoğlu, Tahir Gökçebel'in 'Türkiye'den gelen öğretmenleri okula sokmayacağız' söylemlerine sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, 'Gökçebel boyunu aşacak laflar etmesin' diye konuştu.



ÖĞRETMENLERE ÇAĞRI... 'CESARETİNİZİ TOPLAYIN, HALKA GERÇEKLERİ SÖYLEYİN"

Sendikalara çağrı yapan Çavuşoğlu, ' cesaretinizi toplayın ve halka gerçekleri söyleyin' diyerek bir kez daha sendikalara çocukları kalkan yapmama çağrısında bulundu.



"SINAVLAR ENİNDE SONUNDA YAPILACAK"

Sınavlar ne olacak sorusu üzerine konuşan Çavuşoğlu, 'eylemler ve grevler bittiğinde sınavları yapacağız. Yazın içerisine uzatacağız. Çocukları hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Eylem ne kadar devam edecek? Ne kadar süre bu çocukların haklarını gasp edecekler? Siz öğretmensiniz. Bu böyle asla devam edemez" diye konuştu.



AÖA KAPATILACAK İDDİALARI... "BU YALANDAN YORULDUM"

Atatürk Öğretmen Akademisi'nin kapacağı yönündeki söylentiler üzerine de konuşan Çavuşoğlu, 'bu yalandan çok yoruldum' dedi. Akademiye en fazla öğrencinin Ulusal Birlik Partisi döneminde alındığını vurgulayan Çavuşoğlu, öğretmen kadrosunu güçlendirmeyi hedeflediklerini, Akademiyi kapatmak gibi bir düşüncelerinin asla söz konusu olmadığını söyledi.



ÇAVUŞOĞLU: ADIYAMAN BAŞSAVCILIĞI'NDA İFADE VERDİK

Çavuşoğlu önceki gün Adıyaman'a gerçekleştirdikleri günü birlik temaslarını da değerlendirdi. İsias'ta hayatını kaybeden öğrenciler için adalet arayışının devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, Adıyaman Başsavcılığı'nın çağrısıyla gidip ifade verdiklerini, davanın süreciyle ilgili de bilgilendirdiklerini anlattı. Davayla ilgili yoğun bir çalışma olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, sorumluların ceza almasının önünde engel olmaması için yoğun bir çalışma olduğunu anlattı.

Kıbrıs Türk halkının İsias Davası'nda tek yumruk olduğunu anlatan Çavuşoğlu, 'sorumluluklarımızı yerine getirme noktasında duruşumuzu koruyoruz' dedi.