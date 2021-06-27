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ABD'de balon kazası: 4 kişi hayatını kaybetti!

Albuquerque'da, gökkuşağı renkli balonun elektrik hatlarına çarpması sonucu 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı...

27 Haziran 2021 Pazar 11:03
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ABD'de balon kazası: 4 kişi hayatını kaybetti!

ABD'nin New Mexico eyaletinde, turistleri gezdiren bir sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

New Mexico'nun en büyük şehri olan Albuquerque'da, gökkuşağı renkli balonun elektrik hatlarına çarpması sonucu 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Polis sözcüsü Gilbert Gallegos, şehrin batı yakasında sabah erken saatlerde yaşanan kazada balon pilotunun da hayatını kaybedenler arasında olduğunu açıklarken, isimler konusunda bilgi vermedi.

Gallegos, 13 bin eve elektrik sağlayan yüksek gerilim hattı tellerine dolanan balonun bir süre sonra bir evin çatısına, turistlerin bindiği tekne kısmının ise şehrin bir sokağına düştüğünü kaydetti.

ABD&#39;de balon kazası: 4 ölü - Son Dakika Haberleri

Son Güncelleme: 27.06.2021 23:49
Anahtar Kelimeler:
ABD
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