DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ne bir katkı da EVKAF’tan

Öğrencilerin eğitimleri konusunda hassasiyetini ortaya koyan Kıbrıs Vakıflar İdaresi, pratik öğrenmenin önemini her platformda vurguluyor. Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin sunduğu katkılar sonucunda Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne Ambu seti, Nebulizatör, EKG cihazı, Pulse Oksimetre monitörü, oksijen tüpü, stetoskop ve infantometre gibi tıbbi malzemeler kazandırıldı.

Açılış gerçekleştirilirken DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yaptığı katkıdan dolayı mutluluk duyduklarını sözleriyle ifade ederken, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’e yardımlarından dolayı plaket takdim ederek teşekkürlerini sundular.

Gençlerin öğrenirken okudukları, gördükleri olguları gerçek hayatta uygulayabilmeleri, iş hayatında yapacakları görevde güven kazanabilmeleri ve klinik becerilerini geliştirmek açısından deneyip yanılma yönteminden faydalanmalarının son derece önemli olduğuna değinen Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesine kazandırılan Klinik Merkezi’ne katkı koydukları için çok mutlu ve de gururlu olduğunu söyledi.

Benter, “Gençlerimizin geleceğimiz olduğunu ve onlara sahip çıkmamız gerektiğini hep söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Biz Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak yetişebildiğimiz yere kadar yardım etmeye devam edeceğiz. Geliri olan başka kurumlarında bu konulara daha fazla hassasiyet göstermesi sonucunda gençlerimiz çok daha iyi olanaklarla eğitim hayatına devam edebilecektir” dedi.