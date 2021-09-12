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DAÜ Gündem Gazetesi 25’inci Yaşını Doldurdu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü uygulama gazetesi DAÜ Gündem Gazetesi 25’inci yaşını doldurdu.

12 Eylül 2021 Pazar 13:14
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DAÜ Gündem Gazetesi 25’inci Yaşını Doldurdu

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Gazetecilik Bölümü öğrencileri tarafından 1996’da yayın hayatına başlayan, 2001’de ilk renkli baskısını yapan, 2015’te ise tamamen dijitale geçen DAÜ Gündem gazetesi, öğrencilerin yapmış oldukları özel haberleri okuyucularıyla buluşturuyor ve hem Türkçe hem de İngilizce olmak üzere öğrencilere uygulama altyapısı sağlıyor.

GENEL YAYIN YÖNETMENİ BEKCAN: “25 SENELİK BİR GEÇMİŞ BİRÇOK GAZETENİN HAYALİ”

Öğrencilerin, yapmak istedikleri haberlerle ilgili hızlı dönüş aldıkları, derslerde öğrendiklerini uygulayabilecekleri ve sektörü deneyimleyebilecekleri bir gazete ortamı olduğunu dile getiren DAÜ Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Bekcan; “25 senelik bir geçmiş birçok gazetenin hayali. Gündem gazetesi olarak bu değerin farkında olarak bizden önce bu projeyi hayata geçiren ve bu zamana kadar sürdürülmesinde emeği geçen herkese teşekkürü borç bilirim. Öğrenci arkadaşların da bu bulunmaz imkândan faydalanarak profesyonel hayata Gündem gazetesi vasıtasıyla geçebileceği konusunda hiç şüphem bulunmuyor” dedi.

YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK BÖLÜM BAŞKANI ERSOY: “GÜNDEM, EĞİTİM MODELİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI”

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, öğrencilerin uygulama yaparak gazetecilik mesleğini öğrenebilmesinin eğitim modellerinin önemli bir parçası olduğunu kaydetti. 
25 yıllık süreç boyunca gazetecilik mesleğinin ciddi değişim ve gelişimlere uğradığını belirten Ersoy, özellikle yeni medyanın yaşama girmesiyle birlikte gazeteciliğin dijital platformlarda faaliyetlerini arttırdığına dikkat çekti.

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