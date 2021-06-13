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DAÜ’den uluslararası öğrencilerine teşekkür etkinliği

Doğu Akdeniz Üniversitesi, uluslararası öğrenci birliklerine üniversiteye yapmış oldukları katkılara etkinlikle teşekkür etti...

13 Haziran 2021 Pazar 13:29
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DAÜ’den uluslararası öğrencilerine teşekkür etkinliği

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), uluslararası öğrenci birliklerine üniversiteye yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür etkinliği düzenledi.

Etkinlik, Perşembe günü, saat 18:00’de, DAÜ Rektörlüğü havuz başında gerçekleştirildi.

Etkinliğe DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serhan Şensoy ile uluslararası öğrenci birlikleri temsilcileri katıldı.

Rektör ve Rektör Yardımcıları tüm masaları tek tek gezerek temsilcilerle sohbet etti.

HOCANIN: “DAÜ HER ZAMAN SİZLERE DESTEK OLACAKTIR”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, bir buçuk yıldır geçilen zorlu sürecin ardından DAÜ’nün değişimlere ayak uydurduğunu belirtti.

Prof. Dr. Hocanın konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bazılarınız mezun olacak. Sizleri çalışmalarınızda başarılı olduğunuz için tebrik ediyorum. Mezuniyet törenimizi 7-8 Temmuz 2021 tarihlerinde yüz yüze gerçekleştireceğiz. DAÜ bir devlet üniversitesidir ve kaliteli eğitim, araştırma ve topluma hizmet etme sorumluluğu vardır. Burada iyi bir eğitim aldığınızı düşünüyoruz ve gelecekte hangi mesleği icra ederseniz edin, başarılı olacağınızdan eminiz. DAÜ her zaman sizlere destek olacaktır. Bizlerle iletişimde kalın. Dünyanın dört bir yanından üniversitemize gelen öğrencilerle bizler arasında bir köprü oluşturduğunuz için sizleri tebrik ediyorum. Siz uluslararası öğrenci temsilcilerine yapmış olduğunuz yoğun çalışmalar için teşekkür etmek istedik. Güzel bir akşam geçirmenizi dilerim”

TEMSİLCİLERE PLAKET VE TEŞEKKÜR MEKTUBU VERİLDİ

Konuşmanın ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından uluslararası öğrenci birlikleri temsilcilerine plaket ve teşekkür mektubu takdiminde bulunuldu. Ardından temsilciler Prof. Dr. Hocanın’la anı fotoğrafı çektirdi.

Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz ÜniversitesiUluslararası öğrenci BirlikleriDAÜAykut Hocanın
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