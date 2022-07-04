Diş Hekimliği Fakültesi ISO Belgelerini Aldı

Çatalköy yerleşkesinde düzenlenen törene UFÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, UFÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Birol, UFÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Şenol Tüzüm ve diğer Fakülte Dekanları ile birlikte yönetim kurulu üyeleri ve Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı İbrahim Taşel, INSPECT belgelendirme Baş denetçisi Latif Sakar, akademisyenler, ve öğrenciler katıldı.

UFÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Şenol Tüzüm yaptığı açıklamada: “Bugün mutlu günlerimden birini yaşıyorum. Ömrüm boyunca almaya uğraştığım bu belgeyi Uluslararası Final Üniversitesi bünyesinde almak kısmet oldu. Bizler bu belgeyi almak için çok çaba sarf ettik. Bütün koşulları sağlamak için idari yönetimimiz olağanüstü emek harcadı. Kendi nezdimde bu belgeyi almak için emek harcayan bütün herkese teşekkür ediyorum. Adada kurulan en yeni fakülte olmamıza rağmen bu belgeyi diğer üniversitelerden önce almak eğitim ile birlikte işimize verdiğimiz önemin özetidir. Bu mutlu günümüzde yanımızda olan yönetim ve idari kadroya tekrardan teşekkür ederim” dedi.

UFÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, sahneye gelerek protokolü selamlayarak şu sözleri ifade etti: “Akreditasyon konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bununla birlikte kalite konusunda ilk belgelerimizi almış bulunmaktayız. Bunun için çok mutluyuz. Bugüne kadar fakülte ve bölüm açarak enerjimizi bu yöne kullandık. Bundan sonraki hedefimiz uluslararası alanda akreditelerimizi ve kalitelerimizi tamamlamak olacak. Önümüzdeki yıl üniversitemiz için akreditasyon yılı olacak. Eğitim kurumumuzun kalite yönetimi anlayışı sonuna kadar devam edecek. Bu çalışmalara katkı sunan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Rektör Prof. Dr. Yaratan’ın ardından konuşma yapan Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı İbrahim Taşel: “Kaliteye önem vermek bizler için her şeyden önce gelir. Bizler bu işe başladığımızda yıl 1980’di. O yıldan bu yıla kadar eğitim konusunda kalitemizi bozmadan ilerletiyoruz. Kurum olarak bizlerin birinci amacı en iyi kalitede öğrenci yetiştirmektir. Üniversiteler bugün itibarıyla birçok sektörün içinde, bunun için her öğrenciyi kalite bir şekilde yetiştirmemiz lazım. Yetiştireceğimiz öğrenciler ülkemize katma değer kazandıracak. Bunun bilincinde olarak kurum olarak gerekli akreditasyon ve kalite belgelerini almak için başvuruda bulunuyoruz. Bunların ilki olumlu sonuçlandı. Bu yıl içerisinde sonuçlanacak daha fazla akreditasyonumuz ve kalite belgemiz olacak. Bunun için emek harcayan herkese teşekkür ederim” dedi.

Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Taşel’in ardından kürsüye gelen INSPECT Baş denetçisi Latif Sakar: “ Final Eğitim Kurumlarının kalite anlayışını yıllardır takip ediyorum. Bugün üniversite adına alacakları ISO 9001/2015 Kalite Yönetim Sistemleri ve ISO 10002: 2018 Müşteri Memnuniyet Sistemleri belgelerini vereceğiz. Anlaşmamız gereği sürekli olarak kurumun denetimini yapacağız. Dünyaca kabul görmüş bu belgeleri almaya hak kazanan Uluslararası Final Üniversitesinin yönetimini tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum”.

Konuşmaların ardından ISO 9001/2015 Kalite Yönetim Sistemleri belgesini UFÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Şenol Tüzüm, INSPECT Baş denetçisi Latif Sakar elinden aldı. ISO 10002: 2018 Müşteri Memnuniyet Sistemleri belgesini de UFÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan’a takdim etti.