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Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa, Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında altı ilçeye altı ilkokul kazandırılmasına yönelik imzalanan protokol çerçevesinde yapımı tamamlanan ve eğitime kazandırılan okullardan üçüncüsü olan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa, cuma günü düzenlenecek törenle İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne teslim edilecek.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 13:05
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Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa, Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilecek


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Milli Eğitim Bakanlığı ve Yakın Doğu Oluşumu ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılımıyla yapılacak tören saat 09.00’da başlayacak.

Açıklamada, tam teşekküllü ve 500 öğrenci kapasiteli inşa edilen Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa’nın, Lefkoşa ve İskele okullarının ardından Yakın Doğu Oluşumu’nun 20 ayda eğitime kazandırdığı üçüncü devlet ilkokulu olacağı” belirtildi. Cuma günü düzenlenecek törenle İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne teslim edilecek olan okulun yeni eğitim döneminde öğrenciler ile buluşacağı da kaydedildi.

Bakanlık, düzenlenecek tören ile eğitime kazandırılacak olan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa’nın ardından, Girne, Güzelyurt ve Lefke’ye de inşa çalışmalarının başlayacağını da belirtti.

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