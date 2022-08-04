Künye
Kıbrıs 28
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Silah çekip tehdit etti!
Silah çekip tehdit etti!
Gönüllü ifade verdi... Çaldığı paranın çalındığını söyledi!
Çaldığı paranın çalındığını söyledi!
Bahçeciler'in davasında delil karartmak istediler
Bahçeciler'in davasında delil karartmak istediler
Tecavüzcü babanın 30 yıl hapis kararı onandı
Tecavüzcü babanın 30 yıl hapis...
Evinde baskın yedi!
Evinde baskın yedi!

ÖSYM Başkanlığına o isim atandı

KPSS'de soruların sızdırıldığı iddialarının ardından görevden alınan Halis Aygün'ün yerine ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.

04 Ağustos 2022 Perşembe 09:32
337 Okunma
ÖSYM Başkanlığına o isim atandı
banner48

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.

Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) çıkan soruların, sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı iddiaları sonrası ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alınmıştı. 

Aygün'ün yerine ÖSYM Başkanlığına atanan isim Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy oldu. 

Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

PROF. DR. BAYRAM ALİ ERSOY KİMDİR?

Ersoy, ODTÜ Matematik Bölümünden 1996'da mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.
 

Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.

Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor.

2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversite mezunlarında istihdam yüzde 71
Üniversite mezunlarında istihdam yüzde 71
LGS'de birinci nakil sonuçları açıklandı
LGS'de birinci nakil sonuçları açıklandı
“Ortaya koyduğumuz vizyon ile ülke eğitimini ayağa kaldıracağız”
“Ortaya koyduğumuz vizyon ile ülke eğitimini ayağa kaldıracağız”










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim