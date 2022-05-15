Tutkunun Heykeltıraşı Rodin Antalya’da!

Modern heykelin öncüsü olarak bilinen dünyaca ünlü Fransız heykeltıraş Auguste Rodin’in (1840-1917) eserlerinin yer aldığı sergi, 19 Mayıs - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında Antalya’da ziyarete açık olacak.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 140. kuruluş yıldönümü dolayısıyla, Girne’de bulunan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ve The Arkın Rodin Collection Gallery iş birliği ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen sergide Kıbrıslı iş insanı Erbil Arkın’ın özel koleksiyonundan derlenen 22 eser yer alıyor.

2015 yılında dünyaca ünlü Picasso sergisiyle kapılarını açan, 2016 yılında Andy Warhol’u ağırlayan Antalya Kültür Sanat, Rodin sergisiyle dünya çapında bir sanatçıyı daha Antalya’lı sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

2006 yılında Sabancı Müzesi’nde açılan “Heykelin Büyük Ustası Rodin İstanbul’da” adlı sergiden sonra Türkiye’ye gelen ikinci Rodin sergisi olmasıyla da ayrı bir önem taşıyan sergide, aralarında Öpücük, Sonsuz Bahar, Düşen Adam, Eve gibi ikonik yapıtların da olduğu 22 heykel yer alıyor.

Sergi kapsamında, 18 Mayıs 2022 çarşamba günü, koleksiyoner Erbil Arkın ve sergi küratörü Oya Silbery’nin katılacağı bir söyleşi düzenlenecek. Moderatörlüğü’nü Doç.Dr. Ebru Nalan Sülün’ün yapacağı söyleşi, Rodin’in heykel sanatını dönüştürücü kimliğinin yanı sıra, Erbil Arkın’ın güzel sanatlara olan ilgisinin ve Rodin tutkusunun “Doğu Akdeniz’in en büyük Rodin Koleksiyoneri”ne dönüşmesine ve Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin kuruluşuna uzanan öyküsüne odaklanacak.

Rodin’in Avrupa sanatının köklü heykel geleneğini 19. yüzyılın romantizminden 20. yüzyıla ve modern çağın büyük sanat serüvenine taşırken, izleyenleri antik söylencelerin içinden geçen bir yolculuğa çıkaracak olan “Tutkunun Heykeltıraşı Rodin – Erbil Arkın Özel Koleksiyonu’ndan Bir Seçki” isimli sergi, 31 Temmuz 2022 tarihine kadar gezilebilir.

Antalya Kültür Sanat, Pazartesi-Salı-Çarşamba-Cuma-Cumartesi günleri saat 11.00-19.00, Perşembe günü saat 13:00-21:00 ve Pazar günü saat 13:00-19:00 arası açıktır.