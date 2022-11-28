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Yıldızların okulu Englishouse'dan muhteşem tören

Cambridge Üniversitesi Avrupa ve Dünya derecelerinin ev sahibi Englishouse by Önder Fahrioğlu çocukları, geçtiğimiz Cumartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi AKKM salonunda düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. 

28 Kasım 2022 Pazartesi 12:12
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Yıldızların okulu Englishouse'dan muhteşem tören



Törenin açılış konuşmasını yapan ilkokul öğrencisi Naz Nazlı sunumunu başarıyla gerçekleştirdi. 
Coşku ve duygu dolu anların yaşandığı törende konuşan okul direktörü ve İngilizce öğretmeni Önder Fahrioğlu, temel misyonlarının, her şeyden önce seven sayan ve farklılıklara saygı duyan evlatlar yetiştirmek olduğunu vurguladı. Sınavlarında çok iyi başarı gösterip belgelerini alan çocuklara “Yolumuz parlak ve aydınlık. Yıldızınız hep parlasın” diye seslenen Fahrioğlu, öğrencileriyle büyük gurur duyduğunu söyledi. 
Cambridge Assessment tarafından verilen Altın Küre'yi adada 4 kez arka arkaya alan ilk ve tek dil okulu olan Englishouse, törende en yüksek mertebe olan Premium plus membership sertifikasını British Council yetkililerinden aldı. Dünyanın en seçkin üniversitelerine çocuklarını hazırlamakta ve 100'lerce hayata dokunmakta olan Fahrioğlu, Uluslararası sınavlarda Dünya birincisi gelen öğrencisi Cemaliye Polatcan'a plaket verirken, 2011 yılında okulunun ilk öğrencilerinden Azra Aşıksoy'a ve Raif Haciali'ye de özel ödül plaketi verdi. Çocukların plaketlerini annelerinden almaları duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. 
Gittikçe büyüyen kocaman bir aile olduklarını dile getiren Önder Fahrioğlu, ada genelinde çok yoğun talep gören yıldızların okulu Englishouse'un adada vizyon ve kalite ile zirvede bir numara olduklarına dikkat çekti. 
Törendeki bayrak teslim töreninde duygu dolu anlar yaşanarak, Atatürk'ün izinden yürüyecek 10'larca mezun Önder öğretmenlerine teşekkür etti. 
En ince ayrıntısına kadar özenle düşünülüp hazırlanmış tören etkinliği, tüm veli ve öğrencilerden tam puan alırken, çocukların gözlerindeki mutluluk ve gurur görülmeye değerdi.

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