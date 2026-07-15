Rum Dışişleri Bakanlığı BM’nin, Ada’daki iki tarafa eşit mesafede durma tutumundan “Hayal kırıklığı duyduğunu” açıkladı.

Philenews.com’un Rum Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları ve uzlaşılmış çerçeve zemininde sürdürülebilir, kapsamlı bir çözüm bulunması hedefiyle müzakereleri yeniden başlatma çabasını devam ettirme taahhüdü “Selamlandı”. Açıklamada, ayrıca "Ezelden beridir süregelen eşit mesafeyi koruma eğiliminde olunmasından ise hayal kırıklığı” duyulduğu belirtildi.

BM’nin, Kıbrıs’taki Barış Gücü ve İyi Niyet Misyonu ile ilgili raporlarında sergilediği bu tavrın “Toprakla ilgili gerçeklerin kapsamlı ve net görüntüsünün ortaya konulmasına müsaade etmediği” öne sürüldü.

Açıklamada, Genel Sekreter’in Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) müzakere sürecinin yerine geçmediği tezinin paylaşıldığı ve Kıbrıs sorununa sürdürülebilir, kapsamlı ve adil, iki bölgeli iki toplumlu, Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarında belirlendiği şekliyle siyasi eşitliği olan bir federasyon çözümü bulunması hedefiyle müzakerelerin derhal başlamasının beklendiği kaydedildi.

Genel Sekreter’in, Barış Gücü raporunda yer verdiği, ara bölgede ya da yakınlarında ihlallerin devam etmesinden kaygının da paylaşıldığı belirtilen açıklamada, Türk tarafı “Rumların taciz edilmesi, Barış Gücü’ne ve görevini yerine getirme olanaklarına dayatma yapma çabası” da dahil “Yasadışı eylemlerde bulunmakla” suçlandı.

Açıklamada, BM raporlarında KKTC sınırları içerisinde yaşayan Rum ve Maronitlerin bulunduğu şartlar ve kayıplar konusunda “Türkiye’nin sorumluluklarının kaydedilmesi ve vurgu yapılması gerektiği” iddia edildi.