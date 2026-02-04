Ehliyet pratik sınavlarının Lefke ve İskele ilçelerinde de yapılabilmesine olanak sağlayacak yasal düzenleme, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülmeye devam ediyor. UBP Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil’in önerisiyle ele alınan düzenleme, komitedeki ikinci oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

KOMİTEDE OY BİRLİĞİYLE İKİNCİ OYLAMA GEÇTİ

Bugün yapılan komite toplantısında, ehliyet pratik sınavlarının 2027 Ocak ayından sonra Lefke ve İskele ilçelerinde de yapılmasını öngören yasa önerisi ikinci oylamadan geçti. Düzenlemenin üçüncü oylamasının ise ileriki günlerde yapılması planlanıyor.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Sunat Atun’un başkanlığında yapılan toplantıda, öneri sahibi UBP Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil’in yanı sıra Ahmet Savaşan ve Devrim Barçın’ın da yer aldığı komite üyeleri, ikinci oylamada oy birliğiyle karar aldı.

HİZMETİ HALKIN AYAĞINA GETİRME HEDEFİMİZ VAR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan UBP Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, düzenlemenin özellikle Lefke ve İskele bölgelerinde yaşayan vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri gidermeyi ve bu hizmeti halkın ayağına getirmeyi amaçladığını vurguladı. Karanfil, ehliyet sınavları için uzun mesafeler kat etmek zorunda kalan vatandaşların bu düzenleme ile önemli bir kolaylık elde edeceğini ifade etti.

Yasal sürecin tamamlanmasının ardından, ehliyet pratik sınavlarının Lefke ve İskele ilçelerinde de yapılmasının önü açılacak.