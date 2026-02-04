Görüşmede, hasta haklarının korunması ve savunuculuğu noktasındaki güncel saha verileri ele alındı. Ayrıca taraflar, ülkedeki sağlık sisteminde yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve sürdürülebilir bir sistem için atılması gereken adımlar üzerine verimli bir istişare gerçekleştirdi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ülkenin sağlık sisteminin de diğer bütün kurumlar gibi hizmet veremez durumda olduğunu belirterek sağlık sisteminin iyileştirerek erişilebilir ve nitelikli bir sağlık hizmeti sunulması gerektiğini bunun da CTP iktidarıyla olacağını vurguladı. CTP’nin politika üretirken halk ve ilgili paydaşlarla sürekli olarak diyalog halinde olduklarını belirten İncirli, temasların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Dernek yetkilileri ise, hazırladıkları “Sağlık için Birlikte Projesi” hakkında detaylı sunum yaptı ve yürüttükleri faaliyetler ve projeler hakkında bilgiler verdi.

Ziyaret, karşılıklı iş birliği ve destek mesajlarıyla tamamlandı.