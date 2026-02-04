Sendika Başkanı Dr. Özlem Gürkut, yazılı açıklamasında, ülkede hükümet ve “yandaşlarına” yönelik usulsüzlük, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları olduğunu ve sahte diploma alanların hükümet mensupları tarafından korunduğunu savundu.

Gürkut, “Kendi mesleğimizle ilgili uzmanlık eğitimine dair yasa tasarısına bile siyaset karıştırmalarına karşı çıkışımızı hazmedemeyen iktidar kaybettiği itibarlarını hekimlerin emeği üzerinden parlatmaya çalışmaktadır.” dedi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in, sendikanın “iyi niyetle” ortaya koyduğu sorunların çözümüne, hekimlerin güvencesiz, eşitsiz ve adaletsiz çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik görüş ve önerilerini “yok saydığını” ileri süren Gürkut, bakanının yaptığı bazı açıklamaların "gerçeği yansıtmadığını" iddia etti.

Bakan Dinçyürek'i "doğruyu söylememekle" suçlayan Gürkut, sendikanın bakanla ilişkilerini askıya aldığını belirtti ve Dinçyürek’i istifaya davet etti.