Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

15.05.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Düzova’da Ağıllar bölgesinde karaoğlanoğlu sokak üzerinde, Kemal ÖZKAN (E-19) sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın olduğu halde, yönetimindeki kayıtsız motosiklet ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağında bulunan halı saha önlerine geldiğinde, halı sahaya giden toprak yola dikkatsizce giriş yapması sonucu, motosikletin kontrolünü kaybederek sağ yan kısmı üzerine devrilip düşmüştür. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmasına müteakip aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.