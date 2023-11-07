KTAMS açıklamasında asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın 1722 TL’ye çıktığı belirtildi.

Açıklamanın devamında asgari ücretin 445,16 Sterlin, açlık sınırının ise 493,83 Sterlin’e denk geldiği vurgulandı.

Sendika Başkanı Bengihan tarafından yapılan açıklamada, “İstatistik Kurumu’nun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2023 Ekim ayında % 1.92 enflasyon meydana gelmiştir. Yıllık enflasyon % 78.60 olmuştur. Maaşlara etki edecek olan son dört aylık enflasyon % 33.46 olarak hesaplanmıştır” ifadeleri de yer aldı.