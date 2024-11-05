Buna göre, Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre yüzde 3.22, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 50.45 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65.65 değişim gerçekleşti.

Kurumdan verilen bilgiye göre, ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 22.73 ile Giyim ve Ayakkabı ana grubunda gerçekleşti. Sağlık ana grubunda yüzde 14.74, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 5.19, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 5, Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 4.75, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 3.53, Haberleşme ana grubunda yüzde 1.31, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 1.03, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 0.87, Ulaştırma ana grubunda yüzde 0.70, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 0.29, Eğitim ana grubunda yüzde 0.17 artış gerçekleşti.

465 madde çeşidinin ortalama fiyatların artış

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 465 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 129 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; yüzde 240 Hastane Yatak Ücreti (Devlet), yüzde 101.30 Şeker Hastalığı İlaçları ve yüzde 60 ile Milli Piyango Bileti oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; yüzde 50.31 Nar, yüzde 47.38 Limon ve yüzde 41.48 ile Beyaz Lahana oldu.