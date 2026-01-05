“Ekim ayında bir erken genel seçim olacağını düşünüyorum”

Gündem Kıbrıs Özel Haber

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu oldu. Programda taşımacılık sektörünün sorunlarını anlatan Hamzaoğulları, “2026 yılında insanlarım alım gücü daha da düşecek görüşündeyim. Küçükbaş hayvancı ile otobüsçülerin ortak sıkıntıları vardır. 600 bin liralık satış işlemlerinde eylül 2024 yılından, aralık 2025’e kadar öğrenci taşımacılığı ücretleri üzerinden konuşmak istiyorum. Küçükbaş hayvancı 40 tane kuzuyu 600 bin TL’ye satardı ve bu 13 bin 500 Sterlin yapardı. Aralık 2025’te bu rakam 100 bin Sterlin’e düştü. Yıllık bazda baktığımızda 10 bin sterlin insanların kaybı var. Otobüsçü dostlarımızdan örnek verirsek, 4 tane otobüsü varsa, her 600 bin TL’lik ödemede 3400 Sterlin kaybı vardır. Daha eski sözleşmeler yenilenmedi ve bir rakam belirlenmedi. Ne bakanlık ne de taşımacılar bir rakam üzerinde mutabık kalmadı henüz. Taşımacıların bir senede alım gücü düşmüştür. Bu insanlar nasıl arabalarını yenileyecek? 2026 yılı çok sıkıntılı geçecek. Tüm bunlara baktığımızda sadece taşımacılar ve hayvancılar değil, bütün üreticiler büyük sıkıntıdadır” ifadelerini kullandı.

Kapraz bölgesindeki eşek sorunu: Özellikle geceleri insanlara yavaş araba kullanmalarını tavsiye ediyorum

Karpaz bölgesinde yaşanan eşek sorunu hakkında da konuşan Hamzaoğulları, “Kısa sürede bir sihirbazın değneğiyle dokunduğu gibi bir çözüm üretilemez. Taşkent Doğa Parkı 3 bin eşekten bahsetti. Toplantılarına katıldım. Onlar bu eşekleri kısırlaştırana kadar sayı 4 bine çıkacak. Kumyalı bölgesinde eşekler görülmeye başlandı. Bir kazayı gördüm. Bu noktada insanlara ancak yavaş araç sürmelerini tavsiye edebilirim. Çünkü çoğu zaman eşek yolda görünmüyor ve fark edilmiyor. Kimin başına ne gelir bilinmez ancak Karpaz semalarına gelindiğinde özellikle geceleri insanlara yavaş araba kullanmalarını tavsiye ediyorum. Aksi halde insanların başına bir kaza gelebilir” dedi.

“Güney Kıbrıs’ın gerçekleştirdiği tutuklamalar olmadan önce bölgede bir yükseliş vardı. Şuan durmuş durumda”

Karpaz ve İskele bölgesinde yaşanan sıkıntılar hakkında bilgi veren Hamzaoğulları, “Karpaz’ın sıkıntıları çoktur ve öyle kolay kapanmaz. Bölgede şişme ve değişik bir ekonomi var. Güney Kıbrıs’ın gerçekleştirdiği tutuklamalar olmadan önce bölgede bir yükseliş vardı. Şuan durmuş durumda. Gözlemlediğimiz kadarıyla Karpaz’da insanlar sürekli imar planı ne zaman olacak diye soruyor. İnsanlar emirname kalsın ve tarlalarını yüksek fiyata satsın istiyorlar. Ama sattıklarında aldıkları parayla bir ev alamazlar. Ben bunu söyleyince bana kızıyorlar. Bence kimse malını satmamalıdır. Çünkü Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla bazı araziler Türkleştirildi. Bunun örneklerini bölgemizde gördük” diye konuştu.

Konuşmasının devamında Hamzaoğulları, “Bu tutuklamaların ardından herkeste bir tedirginlik başladı. İki devletlilik değil, federasyon dersen, arazilerin yüzde 75’ine sahipsin demektir. Ama son 5 yılda bu böyle olmadığı için Güney Kıbrıs artıda oldu. Tutukladığı 5 kişinin yanı sıra, bu memleketin en zengin 8 insanı açık hava hapishanesindedir. Geçmişte yapılan politika yüzünden KKTC genelinde kapalı kaldık. 2026’dan Sayın Cumhurbaşkanı çok umutludur. İlerleyen günlerde birçok konuya çözüm bulacağını düşünüyorum. Şuanda komitelerin kurulması için çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın çok yol kat edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Ülkenin nüfusu: Lefkoşa trafiğine gelen, hükümetin söylediği 430 bin rakamının doğru olduğuna inanmaz

Ülkedeki nüfus hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hamzaoğulları, “Sadece yılbaşında Ercan’dan gerçekleşen uçuşlara baktığımızda en az 1 milyon insan geldi. O zaman nasıl olurda bu ülkede 430 bin kişiye göre yol, hastane yapılıyor? Bana göre bu ülkenin nüfusu 1 milyon 200 bin, hükümete göre 430 bin, iş dünyasına göre 2 milyondur. En az 3 milyon insan bu ülkededir. Zaten Lefkoşa trafiğine gelen, hükümetin söylediği 430 bin rakamının doğru olduğuna inanmaz” dedi.

“12 yıllık mücadelelerimizin sonucunda bugün Pamuklu Hastanesi’nin temeli atılmaktadır”

Göreve seçildikten sonra bölgede ilk olarak Erenköy Sağlık Merkezi’nin ihalesini gerçekleştirdiklerini söyleyen Hamzaoğulları, “Daha sonra Galatya’dakini yenilemek için çalışma başlattık. Ancak bölge sağlık merkezi yerine hastane yapılması yönünde talep geldi. Eski belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ve Pamuk muhtarı Hasan Çelik ile bir çalışma yaparak, bölgedeki futbol sahasının hastane alanı olması için insanlarla görüştük kabul ettiler ve o yönde çalışmalarımızı başlattık. 120 kişilik hastanemiz eski futbol sahasının yerinde olacak. Hastanenin ihalesi Türkiye Cumhuriyeti’nden çıktı. O nedenle hizmete yakın zamanda açılacağını düşünüyorum. 12 yıllık mücadelelerimizin sonucunda bugün Pamuklu Hastanesi’nin temeli atılmaktadır” dedi.

“Ekim ayında bir erken genel seçim olacağını düşünüyorum”

Erken seçim tartışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hamzaoğulları, “Ekim ayında bir erken genel seçim olacağını düşünüyorum. Ocak 2027’de seçim olacak ancak Aralık 2026’da yerel seçimler var. O nedenle seçim yasaklarının süresini de düşünürsek, Ekim ayında erken genel seçim olacaktır. Genel seçimde CTP olarak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki gibi yüzde 63’ü yakalayamayız ancak yüzde 50 civarında halkımız CTP’ye destek verebilir. Umutluyum çünkü bu halk yüzde 63 ile Tufan Erhürman’ı cumhurbaşkanı yaptı. Bu halkın başarısıdır. İskele-Karpaz bölgesi de yüzde 51 ile tarihte görülmemiş bir başarıya imza attı. Bu seçim sonucuna katkı koyan bölge halkıma ve herkese teşekkürü bir borç biliyorum” diye konuştu.