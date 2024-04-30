11 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak ve 22 Haziran’a kadar devam edecek olan ‘Eklektik Manifest Lefkoşa Bienali’ne Giriş ‘Basın Lansmanı Grand Pasha Otel’de gerçekleştirildi. Lansmanda Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Arkhe Direktörü Halil Duranay, Vedat Kaner Vakfı Başkanı Kaan Kaner, Pasha Group Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Bilgiç ve Türk Hava Yolları Kıbrıs Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan konuşma yaptı.

Başkan Harmancı: “Hem Lefkoşa hem de Kıbrıs için çok önemli bir kültür sanat etkinliğinin tanıtımını yapmaktan dolayı mutluyuz”

LTB Başkanı Harmancı hem Lefkoşa hem de Kıbrıs içinde çok önemli bir kültür sanat etkinliğinin tanıtımını yapmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek başladığı konuşmasında 10 yıl önce sanata ilişkin bakış açılarında öncelikle sanatın gelişebilmesi için kamusal alanların rahat ve özgürce sanat performansları ile buluşmasını sağlamayı hedeflediklerini ve bu hedef doğrultusunda şehirde belli bir noktaya gelindiğini, şimdi de Arkhe ve Eklektik Manifest ile yeni bir aşamaya geçileceğini söyledi.

Harmancı: “Eklektik Manifest bizim en büyük hayallerimizden olan Lefkoşa’da bir Bienali gerçekleştirebilmenin ilk adımlarını teşkil ediyor”

Harmancı: “En büyük hayallerimizden olan Lefkoşa Bienalini gerçekleştirebilmenin ilk adımlarını atıyoruz. Başkent Lefkoşa’da çok gurur duyduğumuz belediye orkestramız ve tiyatromuz var. Kısa süre önce bu iki kurumumuzun yanına bir de Arkhe’yi ekledik. Arkhe sadece etkinlik yapan değil aynı zamanda kültür politikaları da üreten ve bu kültür politikaları ile şehrin belleğinde iz bırakmayı hedefleyen bir organizasyon. Bu amaç doğrultusunda önemli çalışmalar yapan Arkhe şimdi de “Eklektik Manifest – Lefkoşa Bienali’ne Giriş projesini hayata geçiriyor. Mayıs ayı içerisinde Kıbrıs Tiyatro Festivali perdelerini açacak, Mayıs ve Haziran ayları başkentte kültür-sanat mevsimi olacak.”

Harmancı: “Kent müzesi hedefine ulaşmak için tüm bu birikimler değerli”

Başkan Harmancı konuşmasının devamında, “Bienalin bir anlamda protoipi ve ilk adımı olacak Eklektik Manifest, kent müzesi hedefine ulaşmak için de oldukça önemli. Bugün yaptığımız işlerin bütünü ve toplamı yani bir bellek yaratabilmek, kültür sanat alanında da iz bırakabilmek.” dedi.

Harmancı: “Diaspora ile Lefkoşa’nın ve Kıbrıs’ın bağını oluşturabilmek, onların bize sağlayacağı tohumlar ile Bienale gidebilmek bizim için çok önemli”

Konuşmanın son bölümünde ise Başkan Harmancı, “Eklektik Manifest’in bu yılki teması diaspora. Diaspora sanatçıları sadece ara ara gazete köşelerinde gurur kaynağı olarak değerlendiriliyor. Kültür sanat alanında uluslararası çapta bugüne kadar gösterdikleri başarı ve bu sanatçılarımızın çalışmalarının Lefkoşa’da olmasına büyük önem veriyoruz. Eklektik Manifest ile başlatacağımız bu evre hem Lefkoşa hem ülke kültür-sanat yaşamı için de mihenk taşlarından olacak. Eklektik Manifest projesine ilk günden büyük değer gösteren ana sponsorumuz Vedat Kaner Vakfı’na ve sponsorlarımız Türk Hava yolları ile Pasha Group’a çok teşekkür ediyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaner: “Böyle önemli ve güzel bir projenin parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz”

Vedat Kaner Vakfı Başkanı Kaan Kaner ise böyle önemli ve güzel bir projenin parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Vedat Kaner Vakfı’nın 1997 yılında kurulduğunu kaydeden Kaner, o günden itibaren birçok projeye imza attıklarını, bununla birlikte özellikle son 3 yıldır eğitim, spor ve sanata da destek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya fikirlerini sunduklarını ve bunun sonucunda Başkan Harmancı’nın kendilerini Arkhe ile buluşturduğunu ifade eden Kaner, diaspora teması ortaya çıktığında bunun kendilerini oldukça etkilediğini ve böylece Eklektik Manifest yolculuğunun başladığını söyledi.

Arıkan: “Kıbrıs’ın turizminin çeşitlendirilmesi adına böyle bir girişimde yer almak çok önemli ve vizyonumuz ile de bire bir uyuşuyor”

Türk Hava Yolları Kıbrıs Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan ise bu projeye ilk andan itibaren büyük heyecan duyduğunu kaydederek, Kıbrıs’ın turizminin çeşitlendirilmesi adına böyle bir girişimde yer almalarının çok önemli olduğunu ve vizyonları ile de bire bir uyuştuğunu belirtti. Arıkan, dünyanın farklı şehirlerinde gerçekleştirilen bienallerin şehirler açısından son derece önemli olduğunu belirterek, bu hedefin ilk adımı olan Eklektik Manifest’te de THY olarak yer almaktan mutluluk duyduklarını da sözlerine ekledi.

Bilgiç: “Pasha Group olarak bu proje içerisinde yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Pasha Group Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Bilgiç de yaptığı konuşmada, Eklektik Manifest projesinin kendilerine büyük heyecan verdiğini belirterek sponsor olarak yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Duranay: “Eklektik Manifest, Diaspora ana teması ve ana temayı destekleyen 2 yan seksiyonla Lefkoşa ve ülkeyle buluşuyor”

ARKHE Direktörü Halil Duranay 11 Mayıs-22 Haziran tarihleri arasında şehre yayılacak Eklektik Manifest projesini hayata geçiriyor olmaktan duyduğu heyecanı dile getirerek sözlerini şöyle devam etti: “Bu projede farklı birçok bileşeni birleştiriyoruz. Eklektik Manifest, Diaspora ana teması ve ana temayı destekleyen 2 yan seksiyonla Lefkoşa ve ülkeyle buluşuyor. 1. Eklektik Manifest’in kapsamını 20 sanatçı, 6 istasyon, 8 sergi, 7 performans ve 5 panel oluşturuyor. Arkhe Arabahmet Kültür Evi, Arkhe Açık Alan, Eski Fransız Kültür Derneği binası, EMAA binası, proje başlangıç noktası Ercan Havaalanı. İstasyonlara ek olarak farklı kamusal alanlar da Eklektik Manifest kapsamında kullanılacak.Eklektik Manifest 2024 Diaspora teması altında iş üretecek sanatçılar; Sümer Erek, Derviş Zaim, Aslı Bolayır, Pınar Yeşilada, Alev Adil ve Serap Kanay. Sanatçılar aynı zamanda 2025 Bienali’nin heyetini de oluşturacak. Ana temayı destekleyen 2024 Arşiv Seksiyonunda yer alacak sergiler; Kadir Kaba’nın “Seyyarlardan Fotoğrafhanelere Kıbrıs’ta Fotoğrafın Bir Asrı” ve Hikmet Uluçam Koleksiyonu’ndan seçilmiş afişlerden oluşan Filistine destek temalı afiş sergisi. Ayrıca Hikmet Uluçam sergisi bağlamında sanatçı Bennu Yıldırımlar Turuncu performansını gerçekleştirecek. Ana temayı destekleyen diğer alan ise Ars Memorativa seksiyonu. Bu seksiyonda 22/11 Performans Grubu çeşitli performanslar gerçekleştirilecek. Bu performansların ana odağını ise Sevim Burak eserleri oluşturacak. Eklektik Manifest kapsamında ayrıca Myrrha Trio’nun Myrrha Efsanesi performansı ve Mehmet Yaşın’ın ilk kitabının 40. yılı için yapılacak olan özel etkinlik de yer alacak. Sergi ve performanslar dışında, 7 hafta boyunca hem Eklektik Manifest sanatçılarının hem de farklı sanatçı, yazar ve akademisyenin konuşmacı olacağı paneller de izleyicilerle buluşacak. Ayrıca, her hafta farklı konularda söyleşiler gerçekleştirilirken Nick Cave’nin romanından adapte edilmiş olan “Keşke Bir Masa Etrafında Oturabilseydik” performansı da Emre Olcay tarafından projenin kapanışında sunulacak. Bu projeyi hazırlayarak hem başkent hem de ülke ile buluşturduğumuz için heyecanlıyız. Projeyi himaye eden Lefkoşa Türk Belediyesi, ana sponsorumuz Vedat Kaner Vakfı’na ve sponsorlarımız Türk Hava Yolları ile Pasha Group’a teşekkür ederiz” dedi.