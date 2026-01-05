Beş ve üzeri çalışanı bulunan 83 market için katılımı zorunlu hale getirilen “Eko Sepeti”, marketlerdeki ürün satış fiyatını anlık olarak tüketiciye yansıtarak, marketler arası fiyatların karşılaştırılmasına olanak sağlıyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen lansmanda, Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu uygulamayı tanıtan bir sunum yaptı. Lansmanda uygulamanın tanıtım filmi de gösterildi.

-Amcaoğlu: "Temel amaç, piyasadaki mal ve hizmet fiyatlarında şeffaflığı artırmak"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Eko Sepeti’nin” temel amacının, piyasadaki mal ve hizmet fiyatlarında şeffaflığı artırmak, tüketicileri korumak ve devlet kurumlarının veri tabanlı politikalar geliştirmesini sağlamak olduğunu kaydetti. Amcaoğlu akaryakıtta uygulanmaya başlanan sistemin üç yıldır sorunsuz çalıştığına da dikkat çekti.

Bugün uygulamaya giren sistemin, 15 günlük bir deneme süresinin ardından tamamen hazır olacağını kaydeden Amcaoğlu, bir sonraki adımın 150'ye yakın kasap ve şarküterinin sisteme eklenmesi olduğunu belirtti. Amcaoğlu tüm bu çalışmaların ülkedeki sektörleri, vatandaşları ve kamu maliyesini korumak amacıyla yapıldığının altını çizdi.

- "Sisteme 'ekosepeti.com' ile cep telefonları üzerinden kolaylıkla ulaşılabilecek"

“Vatandaş artık nihai satış fiyatlarını görecek.” diyen Amcaoğlu, sisteme “ekosepeti.com” ile cep telefonları üzerinden kolaylıkla ulaşılabileceğini vurguladı. Amcaoğlu, ürünlerin fiyatlarının sistem üzerinde hem Türk Lirası cinsinden hem de Merkez Bankası'nın kurları vasıtasıyla euro cinsinden görebileceğini de belirtti.

Sistem için çalışmaların yaklaşık iki yıl sürdüğünü belirten Amcaoğlu, konu hakkında Hukuk Dairesi'nden 5 Mart 2021 tarihinde olumlu görüş alındığını hatırlattı.

Amcaoğlu, teknolojik altyapı yatırımlarının önemine vurgu yaparak, “Eko Sepeti” sistemiyle, market ve hizmetleri hakkındaki ilgili bilgilerin dijital ortamda, devlete, sektöre ve vatandaşa verilebileceğini belirtti.

Sistemdeki anlık ve doğru verilerin, İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Örgütü, Maliye Bakanlığı ve Ticaret Dairesi’nin, çalışmalarında yardımcı olabileceğini söyleyen Amcaoğlu, sistem için atılan tüm adımların sektörle birlikte atıldığını vurguladı.

-“Veriler sayesinde politikalar geliştirilebilir”

Sisteme sağlanan veriler sayesinde Güney Kıbrıs ve Türkiye Cumhuriyeti piyasaları ile ürün bazında karşılaştırma raporlarının devlet tarafından görebileceğini söyleyen Amcaoğlu, özellikle devletin hangi ürün gruplarına “dezavantajlı fiyatlar uyguladığının” tespitinin kolay yapılabileceğine dikkat çekti. Amcaoğlu, veriler sayesinde politikaların geliştirilebileceğini vurguladı.

Sonraki projelerinin, sebze-meyve hallerinin inşaatıyla alakalı olduğunu söyleyen Amcaoğlu, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

-"Fiziki elektronik etiket sisteminden yüksek maliyetler sebebiyle vazgeçildi"

Bir soruyu yanıtlarken Ticaret Odası ile Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na üye olan işletmelerden destek gördüklerini ve onlarla istişare yürüttüklerini söyleyen Amcaoğlu, fiziki elektronik etiket sisteminden yüksek maliyetler sebebiyle vazgeçildiğini belirtti.

Amcaoğlu, “Ardından ray değişikliği yaparak, tamamen teknolojik altyapıyla, 1,500 dolar artı KDV gibi bir rakamla bu arayüzü hazırlatarak süreci devam ettirdik.” diyerek, bu yatırımın yarısının, “yatırım indirimi” olarak bir sonraki bilanço döneminde iade edileceğini vurguladı.

-"En az 5 çalışanı olan işletme katılmak durumunda"

Bakan Amcaoğlu, bir soru üzerine, Vergi Usul Yasası’nın 16. maddesine göre, bilanço esasına göre hesap tutan ve yanında en az 5 kişiyi çalıştıran, 83 işletmenin sisteme dahil olmak zorunda olduğunu, diğer tüm işletmelerin de gönüllülük esasına göre sisteme katılabileceğini kaydetti.

-“Kâr marjı ve fiyat kontrolü uygulanmayacak”

Bir başka soru üzerine ise Amcaoğlu, fiyat farklılıkları ile karşılaşıldığı zaman “Alo 171”in aranabileceğini, denetimlerin bu şekilde yürütülmeye devam edeceğini ve yaptırım uygulanacağını söyledi.

“Biz bugüne kadar tek bir ceza yazmadık. Ceza yazma gibi bir beklentimiz de yok.” diyen Amcaoğlu, sorunların istişare yoluyla çözülebileceğine dikkat çekti.

Kâr marjı ve fiyat kontrolü uygulanmayacağını, satış fiyatlarının takip edilmeyeceğini vurgulayan Amcaoğlu, “Herkes kâr marjını kendi uygulayıp, ona göre vergi taahhütlerini de yerine getirip, ticaret hayatına devam edebilir.” şeklinde konuştu.

Amcaoğlu, sistemin tamamen elektronik olduğunu vurgulayarak, manuel veri girişi olmadığının altını da çizdi.