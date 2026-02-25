Meteoroloji Dairesine göre, yarın ve cuma günleri yer yer fırtınamsı rüzgâr; cumartesi sabah saatleri ise yer yer don bekleniyor.

Rapora göre, bölge periyodun ilk günleri alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın, parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, zamanla az bulutlu; cuma günü ise az bulutlu olacak.

Cumartesi günü, parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer don hadisesi bekleniyor; Pazar ve pazartesi günleri az bulutlu, öğle saatleri çok bulutlu; salı ve çarşamba günleri ise az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 13–16 derece dolaylarında seyredecek.



Rüzgâr, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, perşembe ve cuma günleri ise yer yer fırtınamsı rüzgâr şeklinde esecek.