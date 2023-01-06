Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Bakan Amcaoğlu, akaryakıt istasyonlarında Euro Diesel türü yakıtın kalmadığının iddia edilmesine yanıt verdi.

Amcaoğlu, ülkede yakıt sıkıntısının olmadığını ifade ederek, Bakanlık olarak tedarikçi firmaların yaşadıkları sıkıntıları çözmek ve yakıt krizi yaşanmaması için paydaşlarla birlikte çalıştıklarını aktardı.

“Dejavu gibi bunları yaşıyoruz ve elimizden geldiğince mücadele ediyoruz” diyerek, yarın 6 bin tonluk Euro Diesel’i taşıyan yakıtın adada olacağını açıkladı.

Şu anda yaklaşık 330 ton Euro Diesel yakıtın var olduğunu belirten Amcaoğlu, “Dünü ve bugünü karşılayabilecek yakıt var. Önümüzdeki günler için herhangi bir tedarik sıkıntısı şu anda görünmüyor. Bazı istasyonlarda ellerindeki stok tam ayarlanamadığı için Diesel noktasında eksiklik söz konusu olabilir ama ülke genelinde Euro Diesel sıkıntısı var diye bir şey söylemek doğru olmaz” diye konuştu.